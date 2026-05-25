Gent del Ter es mobilitza perquè no s'enderroqui la resclosa d'Ullà
Un recorregut des de Torroella de Montgrí va servir diumenge per demanar que es reparin els danys i es mantingui
L'entitat Gent del Ter es va mobilitzar ahir per reclamar que es protegeixei i no s'enderroqui la resclosa d'Ullà. Demanen la seva reconstrucció després d'haver patit danys al mur, un deteriorament que atribueixen al desgast acumulat pels temporals de llevant dels darrers anys. La jornada va coincidir amb el primer acte de la commemoració del 50è aniversari de la primera manifestació ecologista “Salvem el Ter”.
El dany ha posat sobre la taula la possibilitat d’eliminar completament la resclosa per afavorir la continuïtat natural del flux del riu.
Gent del Ter i ajuntaments propers van organitzar l'acte que va consistir en una caminada des de l'estació d'autobusos de Torroella de Montgrí fins a la resclosa.
Des de Gent del Ter consideren que hi ha diversos motius per mantenir-la. El seu valor patrimonial i també l'impacte social i ambiental. Manté les zones humides, és un refugi de fauna, de formació d'hàbitats a illes sorrals, recàrega d'aqüífers i control hídric, ús social i recreatiu, regulació de riuades, bassa d'aigua en període de sequera, entre altres.
Enlloc d'enderrocar, plantegen la consolidació i reparació.
El mes de març els ajuntaments de Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà han acordat sol·licitar formalment al Museu de la Mediterrània l’elaboració d’un estudi tècnic que analitzi la importància històrica, patrimonial, social i paisatgística de la resclosa d’Ullà i Gualta, després d’haver rebut la informació que apuntava a la possibilitat que aquesta infraestructura pugui ser enderrocada properament.
