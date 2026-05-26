La Bisbal tramita la creació d’un servei públic de cementiri i activitats funeràries
El projecte preveu la construcció d’un nou tanatori amb sala de cerimònies en uns terrenys annexos al cementiri municipal
L’equip de govern de la Bisbal d’Empordà, format pel PSC-Independents per la Bisbal i Compromís per la Bisbal-Junts, ha iniciat els tràmits per establir el servei públic municipal de cementiri i activitats funeràries. El projecte preveu la construcció d’un nou tanatori amb sala de cerimònies en uns terrenys annexos al cementiri municipal.
La proposta passa per una gestió conjunta del cementiri i del futur tanatori a través d’una concessió administrativa, en règim de lliure concurrència. Segons el govern municipal, aquest model permetria mantenir la titularitat pública del servei, fixar un cànon i controlar les tarifes, sense comprometre les finances de l’Ajuntament.
El nou equipament s’ubicaria en uns terrenys de 3.674 metres quadrats adquirits l’any 2014. Aquest espai ha de permetre construir el tanatori i, alhora, reservar marge per a una eventual ampliació futura del cementiri.
L’alcalde, Òscar Aparicio, defensa que el projecte respon a una “necessitat real” del municipi. En aquest sentit, recorda que la Bisbal ha passat de 8.264 a 11.637 habitants en els darrers 25 anys i que manté un volum estable de serveis funeraris. Aparicio també subratlla que les instal·lacions actuals presenten limitacions en els espais de vetlla i no disposen de sala de cerimònies.
El reglament aprovat inicialment consta de 106 articles i regula la prestació continuada del servei les 24 hores, l’atenció a les famílies usuàries, el règim de tarifes i la possibilitat d’incorporar prestacions gratuïtes o bonificades en casos de vulnerabilitat.
La primera tinenta d’alcaldia, Eva Rovira, remarca que l’objectiu és garantir “un servei proper, respectuós i accessible per a tothom” en moments especialment delicats. El nou model també preveu mecanismes de seguiment i control de la qualitat del servei, així com un règim sancionador per assegurar-ne el correcte funcionament.
El text es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona el 20 d’abril, moment en què es va obrir un període d’exposició pública de 30 dies perquè qualsevol persona pogués consultar l’expedient i presentar al·legacions abans de l’aprovació definitiva i la posterior licitació de la concessió.
