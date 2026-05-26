Aquesta millora redueix a la meitat l’impacte dels submarinistes al fons marí de les Medes
El seguiment del Parc Natural situa la mitjana en 2,47 contactes per bussejador cada 10 minuts, davant els 5,24 registrats el 2024
Els contactes dels submarinistes amb el fons marí de les Illes Medes han caigut de manera clara en l’últim any. El seguiment del 2025 de l’activitat subaquàtica a la reserva natural parcial marina ha registrat una mitjana de 2,47 contactes per bussejador cada 10 minuts, una xifra molt inferior als 5,24 del 2024 i també per sota dels 4,43 anotats el 2021.
El treball, desenvolupat per SUBMON, s’ha presentat aquest dimarts dins les activitats de la Setmana del Parc, vinculades al Dia Europeu dels Parcs Naturals. L’estudi ha monitoritzat 453 bussejadors en 160 immersions i apunta una millora en el comportament dels usuaris en un espai que rep unes 60.000 immersions anuals.
Una de les dades més significatives és que el 63% dels bussejadors observats no va fer cap contacte amb el fons durant els 10 minuts analitzats. La major part dels tocs detectats tampoc no van provocar dany estructural, segons els resultats presentats pel parc.
Les immersions guiades redueixen l’impacte
El seguiment també diferencia entre les sortides amb guia i les lliures. En la comparativa dels anys 2021-2025, les immersions sense acompanyament generen entre dues i set vegades més contactes que les immersions guiades. Aquesta dada reforça el paper dels guies no només en la seguretat dels grups, sinó també en la conservació del fons marí.
El parc i els centres d’immersió han treballat els últims anys en la formació dels guies, l’estandardització dels ecobriefings i la conscienciació dels usuaris. Tot i que la relació estadística entre les explicacions prèvies i la reducció de contactes no sempre és concloent, la tendència apunta que les sessions més completes funcionen millor quan van acompanyades d’un guiatge efectiu.
Sense impactes sobre coralls ni briozous
El seguiment del 2025 no ha detectat afectacions sobre coralls ni briozous, dues espècies sensibles del fons marí. El document també assenyala que una millor flotabilitat dels submarinistes redueix els contactes i que l’ús de càmeres compactes o rèflex els incrementa.
El perfil majoritari dels visitants continua sent el d’un bussejador experimentat, amb més de deu anys de pràctica i més de 200 immersions acumulades. Precisament per això, el parc considera que la sensibilització continua sent necessària: l’experiència no evita per si sola els contactes amb l’entorn.
Els resultats presentats situen les Medes en un escenari de compatibilitat entre activitat econòmica i protecció marina. La reducció del 2025 no elimina la pressió sobre la reserva, però mostra que la regulació, el seguiment científic i la col·laboració amb els centres d’immersió poden rebaixar l’impacte del busseig en un dels espais subaquàtics més visitats de la Costa Brava.
