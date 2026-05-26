L’hospital de Palamós obté la màxima distinció internacional en la lluita contra el tabac
La setmana passada es va recollir a Malmö la "certificació or" per la implantació de polítiques de control de tabaquisme d'acord amb els estàndards
L'hospital de Palamós ha rebut per primer cop la certificació or de la Xarxa Internacional d'Hospitals Sense Fum.
L'entrega d'aquest guardó es va fer dimecres passat, 20 de maig a Malmö on es va reconèixer un total d'11 centres a nivell mundial en obtenir o renovar la certificació aquest 2026. D'entre ells, hi havia l'hospital de Palamós que obté la certificació per primer cop, juntament amb dos centres catalans més: i la Clínica Sant Josep de Manresa i La Fundació Hospitalàries de Sant Boi, que renova la certificació obtinguda.
Fa 20 anys, l'hospital de Palamós va entrar a formar part de la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum i des de llavors la Comissió d'Hospital Sense Fum ha realitzat un treball continu de promoció de la salut i la deshabituació tabàquica que li ha permès aconseguir la certificació bronze el 2014, la plata el 2017 i l'argent menció or el 2022. Amb la consecució del nivell or arriba la màxima distinció d'àmbit internacional.
Per assolir el "nivell or" s'ha de demostrar la implantació de polítiques de control de tabaquisme d'acord amb els exigents estàndards de la Xarxa Internacional d'Hospitals sense Fum. Les sol·licituds són avaluades per un jurat internacional que té en compte un total de 8 estàndards, entre d'altres l'oferta de formació en deshabituació tabàquica a tots els professionals, l'ajuda prestada per deixar el tabac, compliments de política i senyalització dels recintes sense espais, o la comunicació i sensibilització entorn als perjudicis del tabac, entre d'altres.
