Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
La víctima havia sortit a passejar quan es va precipitar i va entrar en aturada cardíaca a la Punta des Plom
L’home de 78 anys que dilluns al matí va quedar en estat crític després de caure en una zona de roques a Begur ha mort finalment a l’Hospital Josep Trueta de Girona, segons han confirmat fonts del centre sanitari. La víctima, veïna de Sant Feliu de Llobregat, a l’àrea metropolitana de Barcelona, havia sortit a passejar quan va patir la caiguda fatal a la Punta des Plom, a l’entorn de Sa Tuna, i no va poder superar les ferides.
L’accident es va produir quan faltaven cinc minuts per les nou del matí. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a través del telèfon 112 i es van mobilitzar fins a aquest punt del litoral de Begur, una zona de roques de difícil accés per a vehicles, tot i que s’hi podia arribar a peu.
Arran de l’avís, es van mobilitzar els Bombers de la Generalitat, la Policia Local de Begur i el SEM tant per terra com per aire.
Quan els equips d’emergència van arribar al lloc, l’home estava inconscient i havia entrat en aturada respiratòria. Efectius dels Bombers i de la Policia Local li van practicar maniobres de reanimació fins que van aconseguir estabilitzar-lo sobre el terreny.
Posteriorment, els Bombers el van evacuar amb l’helicòpter del GRAE fins al punt on l’esperaven els equips sanitaris. El SEM va mobilitzar cinc unitats i, finalment, un helicòpter medicalitzat el va traslladar en estat crític a l’Hospital Trueta de Girona, on va perdre la vida dilluns després de no poder superar les ferides patides en la caiguda.
