Palafrugell participa en una campanya per reforçar l'ús del català en bars i restaurants del municipi

Es tracta d'un pla pilot que impulsa l'Oficina del Català del Consorci per la Normalització Lingüística

El cartell que anuncia la campanya del català / ACN

Palafrugell participa en una campanya per reforçar el català en bars i restaurants. La iniciativa rep el nom de 'El català et serveix' i l'impulsa l’Oficina de Català de Palafrugell del Consorci per a la Normalització Lingüística amb el suport de l’Ajuntament. El pla pilot s’adreça als establiments de restauració de Calella i Llafranc i compta amb la col·laboració de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de Palafrugell. Per fer-ho, ofereix recursos pràctics per facilitar l'atenció en català i millorar la presència de la llengua en el dia a dia. Inclou assessorament lingüístic, revisió de cartes i rètols, ajuda en la redacció de textos, formació específica, vocabulari útil i materials de suport.

El sector de l’hostaleria i la restauració, asseguren des de l'Ajuntament, té un pes molt important a les comarques gironines i, especialment, als municipis turístics. "En els darrers anys s’ha detectat un retrocés en la disponibilitat lingüística en català, és a dir, en la capacitat d’atendre en català quan el client s’expressa en aquesta llengua", detallen. La campanya vol donar resposta a aquesta situació amb eines concretes i útils per als establiments.

Entre els serveis que s’ofereixen hi ha l’assessorament lingüístic per revisar cartes, menús, rètols i altres textos comercials. També es proposen accions de formació pràctica, com cursos especialitzats o el programa 'Comerços aprenents', adreçat a persones que treballen de cara al públic i volen guanyar seguretat en l’ús oral del català.

La campanya també posa a l’abast dels establiments materials de consulta, models de documents, vocabulari del sector i recursos del programa 'Voluntariat per la llengua', que facilita espais de conversa en català i pot ajudar a millorar la cohesió dels equips de treball.

L’alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, i la regidora de Promoció del Català, Maria Lluïsa Teixidor, han enviat una carta als establiments de Calella i Llafranc per explicar la campanya i convidar-los a participar-hi.

La iniciativa es durà a terme durant tot aquest any. En una primera fase, s'aplicarà a la comarca del Baix Empordà. En concret, als municipis de Llafranc, Calella de Palafrugell, l'Estartit, Platja d’Aro i Sant Antoni de Calonge. Més endavant, un cop valorats els resultats, es podrà estendre a altres poblacions de les comarques gironines.

