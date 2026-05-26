Reobren l'estació d'autobusos de la Bisbal d'Empordà, tancada per les destrosses de les ventades
Territori havia habilitat una parada provisional en un espai proper
El Departament de Territori ha reobert l'estació d'autobusos de la Bisbal d'Empordà, que estava tancada des de l'episodi de ventades que hi va haver al febrer. Els treballs han consistit a retirar el fals sostre de la marquesina i altres elements que tenien risc de caure i condicionar les instal·lacions per garantir la seguretat dels usuaris. Les obres han costat 60.000 euros i el Departament de Territori ha anunciat que impulsarà un projecte per instal·lar un fals sostre nou a la marquesina de l'estació. Mentre l'estació estava tancada, es va habilitar una parada provisional en un espai proper que facilitava els desplaçaments als usuaris.
