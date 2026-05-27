Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
Tot hauria començat per una recriminació a un menor que circulava amb patinet i l'ajuntament anuncia que farà d'acusació popular en aquest cas
Dos homes van acabar ferits i diversos punts de sutura després de ser agredits en un bar del passeig Catalunya de Torroella de Montgrí. Els fets van passar dimarts al voltant de les set de la tarda, a plena llum del dia i davant de nombrosos clients que en aquell moment eren a l’establiment.
Segons fonts coneixedores del cas, dos individus van entrar al local armats amb un pal i van agredir el propietari i un dels cambrers. Un dels ferits va patir lesions de consideració i va necessitar deu punts de sutura.
El motiu de l’agressió a Torroella de Montgrí, segons les mateixes fonts, seria una discussió prèvia arran d’una conducció amb patinet. Poca estona abans, el propietari del bar hauria recriminat al fill d’un d'algun dels presumptes agressors la manera com circulava amb el vehicle per una zona que és peatonal i causava molèsties. El menor hauria alertat els seus familiars i, posteriorment, dos individus es van presentar al local.
L’incident va mobilitzar efectius de la Policia Local de Torroella de Montgrí i dels Mossos d’Esquadra, que es van desplaçar fins al passeig Catalunya. Els dos ferits van necessitar assistència sanitària del SEM. Cap dels dos està hospitalitzat, segons fonts municipals.
Acusació popular
Els fets d’aquest dimarts estan pendents de denúncia a la comissaria de la Bisbal dels Mossos d'Esquadra, informen des del cos policial.
Arran de l’agressió, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha anunciat que es personarà com a acusació popular en el procediment judicial.
Subscriu-te per seguir llegint
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- «A Girona m’he trobat a mi mateix, he trobat el lloc on volia estar»
- Foc nou al Girona
- Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital