La Bisbal aprova destinar 1,4 milions per reforçar inversions i serveis

L’acord permetrà impulsar projectes prioritaris en habitatge, cultura, esport i espai públic

El ple de l'Ajuntament de la Bisbal. / Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

Redacció

La Bisbal d'Empordà

L’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha aprovat una modificació pressupostària de 1.415.500 euros per reforçar inversions i serveis al municipi. La proposta, validada per unanimitat en el ple celebrat aquest dimarts, permetrà impulsar diverses actuacions en àmbits com l’espai públic, els equipaments, l’habitatge i el suport al teixit associatiu.

Els fons provenen del romanent líquid de tresoreria i s’emmarquen en la liquidació del pressupost de 2025 i en les bases del 2026. L’acord va comptar amb el suport de tots els grups municipals presents, mentre que En Comú Podem no va assistir a la sessió.

Entre les inversions més destacades hi ha 350.000 euros destinats a la millora de vies i espais públics, 300.000 euros per a la rehabilitació de l’edifici de les Voltes i 100.000 euros tant per al Teatre Mundial com per als camps de futbol. També es preveu una partida de 80.000 euros per a la climatització del Pavelló Polivalent.

El pla inclou, a més, actuacions en àmbits com la gestió de residus, el civisme, la rehabilitació d’habitatges i edificis municipals, així com la millora d’espais educatius i zones verdes. També es contempla l’impuls d’un espai de dol perinatal.

Finalment, la modificació pressupostària incorpora subvencions i ajuts a entitats locals i projectes culturals, socials i esportius del municipi.

