Cent anys de l’escola de Regencós, finançada per un industrial surer que va fer fortuna a Nova York
El municipi mostra el segle d'història amb fotografies, treballs manuals i material escolar en una exposició que es pot veure fins aquest cap de setmana
Regencós va estrenar dissabte l'exposició "Anem a estudi. Escola de Regencós 1925-1977-2025", una mostra de fotografies, treballs manuals, material escolar i records dels més de 50 anys d'activitat de l'escola.
El dissabte 23 de maig a la tarda es va inaugurar l'exposició "Anem a estudi. Escola de Regencós 1925-1977-2025", una mostra de fotografies, treballs manuals, material escolar i records de l'activitat de l'escola de Regencós.
Aquesta escola va ser inaugurada el 4 de novembre de 1925 i va ser finançada, en gran part, per l'industrial surer de Palafrugell Josep Torres i Jonama que, a principis del segle XX havia fet fortuna a Nova York.
Persona compromesa amb la cultura i l'educació, va destinar gran part de la seva fortuna a millorar la vida dels convilatans del seu poble de naixement. Per això va fer importants donacions per modernitzar l'asil i l'hospital i sobretot, va construir l'escola Torres i Jonama, a més de col·laborar en la construcció de la de Regencós, Pals i Mont-ras.
L'exposició mostra l'exhaustiu treball d'investigació que durant més d'un any han fet els comissaris de l'exposició, un grup de voluntaris de Regencós, alguns d'ells, exalumnes també de l'escola. Durant el procés de recerca i recopilació de material i fotografies han aconseguit identificar a gairebé tots els alumnes, mestres i familiars que van passar per l'escola en els 52 anys que va estar en actiu.
L'acte d'inauguració va comptar amb els parlaments d'alguns dels comissaris de la mostra i exalumnes de l'escola, Maria Carme Esteba i Josep Vila, el dissenyador de l'exposició, Oriol Piferrer i l'alcaldessa de Regencós, Pilar Pagès.
Les més de 200 persones aplegades a la inauguració van recrear la fotografia històrica del 1925, on es veuen tots els habitants de Regencós el dia de la inauguració de l'escola. Més de 100 anys després, s'ha pogut recrear la mateixa fotografia amb molts dels descendents d'aquells antics protagonistes.
L'exposició es podrà veure fins el proper cap de setmana.
Subscriu-te per seguir llegint
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- «A Girona m’he trobat a mi mateix, he trobat el lloc on volia estar»
- Foc nou al Girona
- Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital