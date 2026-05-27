Detenen dos presumptes pedòfils a Palafrugell i Corçà: un va fer pagaments per intentar quedar amb una menor amb la intenció de mantenir-hi relacions sexuals
La Policia Nacional sosté que el detingut de Palafrugell visualitzava pornografia infantil en directe i fins i tot tenia arxius amb menors lactants
La Policia Nacional ha detingut dos presumptes pedòfils a Palafrugell i Corçà com a presumptes autors d’un delicte de tinença de pornografia de menors. Els arrestats tenen 34 i 60 anys, respectivament, i les operacions s’han dut a terme a les dues localitats gironines després d’una investigació iniciada arran d’informes sobre descàrregues de contingut pedòfil.
Segons ha informat el cos de seguretat, la investigació va començar a partir de la informació rebuda a través d’una associació col·laboradora amb Google. A partir d’aquests informes, els agents van detectar dues persones que haurien estat fent descàrregues de pornografia de menors de manera constant durant tot l’any 2025.
Després de corroborar les primeres informacions, la policia va posar els fets en coneixement de l’autoritat judicial i va fer dues entrades i escorcolls als domicilis dels investigats, a Palafrugell i Corçà.
"En directe" i IA
En el cas del detingut a Palafrugell, els agents van comprovar que havia estat subscrit a diverses plataformes, algunes amb servei de streaming, des de les quals visualitzava contingut pedòfil, en ocasions en directe. La Policia Nacional també assegura que l’home havia fet diversos pagaments amb la intenció de mantenir relacions sexuals amb una menor d’edat del continent americà, tot i que la trobada no es va arribar a produir per causes que es desconeixen.
Durant l’escorcoll, els agents van intervenir diversos dispositius electrònics i hi van localitzar arxius de contingut sexual il·legal de menors d’edat, incloent-hi menors lactants. Aquest mateix investigat també hauria intentat crear contingut de menors amb aplicacions d’intel·ligència artificial, però l’aplicació activava un bloqueig preventiu perquè no estava autoritzada a recrear aquest tipus de material.
Els equips informàtics intervinguts estan essent analitzats per la Unitat d’Anàlisi de la Policia Nacional, que en fa un examen forense per intentar esclarir completament els fets.
Pel que fa a l’escorcoll fet a Corçà, també per un presumpte delicte de tinença de pornografia de menors, els agents van corroborar que el detingut tenia arxius d’aquest tipus, tot i que en menor quantitat que en el cas del domicili de Palafrugell. La investigació continua oberta per analitzar el material i determinar-ne la procedència.
Les detencions les ha dut a terme el Grup de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV) de la Policia Judicial de Girona. La Policia Nacional recorda que la simple descàrrega o emmagatzematge d’aquest tipus d’arxius constitueix un delicte tipificat al Codi Penal, amb penes que poden comportar presó i multes. També assenyala que cal posar els fets en coneixement de les autoritats si la descàrrega d’aquest contingut es produeix de manera involuntària.
