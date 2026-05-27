L'Ajuntament de Palafrugell reclama que es mantingui la línia d’I3 de l’Escola Torres Jonama
La comunitat educativa es va manifestar dimarts demanant que no se suprimeixi la línia
L'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat per unanimitat en el ple municipal una moció institucional per demanar al Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya que mantingui la línia d’I3 de l’Escola Torres Jonama de cara al curs 2026-2027. Abans del Ple, representants municipals tant del govern com de l’oposició es van sumar a la manifestació convocada per la comunitat educativa de l’Escola Torres Jonama en defensa del manteniment de la línia d’I3.
El text aprovat defensa que la planificació educativa ha de tenir en compte la realitat social i escolar específica del municipi, marcada per la matrícula viva, l’arribada d’alumnat nouvingut durant tot el curs i la presència d’infants amb necessitats educatives específiques. Segons la moció, aquests factors fan imprescindible mantenir la capacitat d’acollida dels centres públics.
Tot i el context general de davallada demogràfica i la disminució de la natalitat a Catalunya, el consistori remarca que la situació de Palafrugell presenta característiques pròpies que exigeixen una resposta adaptada. En aquest sentit, els centres educatius del municipi són considerats de màxima complexitat, amb un alt percentatge d’alumnat en situació de vulnerabilitat social i econòmica.
La moció també subratlla que la reducció de ràtios derivada del descens demogràfic no s’hauria de traduir automàticament en la supressió de grups, sinó que hauria de servir com una oportunitat per millorar l’atenció a la diversitat i reforçar la qualitat educativa. El text defensa que mantenir línies com la d’I3 contribueix a garantir una millor inclusió i una atenció més individualitzada.
A més, l’Ajuntament insta el Departament d’Educació a incorporar criteris socials, pedagògics i de complexitat educativa en la planificació dels grups escolars, més enllà dels criteris estrictament demogràfics.
Els acords es traslladaran al mateix Departament d’Educació, als equips directius dels centres del municipi, a les associacions de famílies, al Consell Escolar Municipal i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
