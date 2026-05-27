Palamós decorarà amb dissenys artístics les tapes de servei com aigua o electricitat de les façanes del barri vell

Es farà aquest dissabte i la iniciativa, proposada pels veïns, només té el requisit que ha de tenir motius mariners

Una de les tapes que s'han pintat com a model aquest dimecres. / Ajuntament de Palamós

L'Ajuntament de Palamós ha presentat aquest dimecres una iniciativa per pintar una desena de tapes de servei -com aigua o electricitat- de les façanes d'edificis del barri vell de la localitat. Es tracta d'una proposta proposada pels veïns que només compta amb un requisit indispensable, que les obres que es pintin tinguin motius mariners, d'acord amb la tradició de la població. La iniciativa es durà a terme el dissabte 30 i a la presentació d'avui hi han estat presents veïns d'aquest barri que han participat en l'impuls de la iniciativa, així com d'alguns dels pintors locals seran els encarregats de duu a terme les creacions artístiques amb total llibertat, això sí, tenint en compte els motius pesquers i relacionats amb el mar.

Martí Colls, Carme Payet, Lluís Rodríguez, Pere Coll, Bella Martín, Joan Sarquella, Roser Matés, Joaquim Comes, Conxi Guerrero i Josep Sànchez seran els pintors locals encarregats de plasmar les seves propostes a les deu tapes del barri vell que es decoraran durant el matí de dissabte.

Per poder tirar endavant la iniciativa, aquests darrers dies els operaris de la Brigada Municipal ja han preparat prèviament les tapes, fent una capa d'emprimació, per tal que dissabte es pugui pintar sense cap dificultat.

