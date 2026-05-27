Palamós omplirà el Barri Vell d’art mariner amb una intervenció sobre tapes de serveis
Pintors locals decoraran un total de deu cobertes metàl·liques situades en façanes
Ell Barri Vell de Palamós es convertirà dissabte en un petit recorregut d’art urbà amb la intervenció de pintors locals que decoraran un total de 10 tapes de serveis situades en façanes d’habitatges i edificis municipals. Totes les obres tindran com a fil conductor els “motius mariners”, amb plena llibertat creativa per a cada artista.
La iniciativa ha estat impulsada pels veïns i veïnes del barri a través dels processos participatius promoguts per l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós, amb l’objectiu de reforçar el sentiment de pertinença al barri i millorar l’aspecte d’elements urbans que sovint passen desapercebuts o han estat objecte de degradació.
Art local per transformar l’espai públic
El projecte compta amb la participació de deu artistes vinculats al Cercle Artístic de Palamós, que treballaran durant tot el matí de dissabte en la transformació de les tapes. Els artistes participants són Martí Colls, Carme Payet, Lluís Rodríguez, Pere Coll, Bella Martín, Joan Sarquella, Roser Matés, Joaquim Comes, Conxi Guerrero i Josep Sànchez.
Cada intervenció s’adaptarà a les dimensions i característiques de les tapes, mantenint com a única condició temàtica la representació de motius vinculats al mar, la navegació i la identitat marítima del municipi.
Un projecte nascut de la participació veïnal
La proposta sorgeix de les trobades ciutadanes impulsades al llarg de l’any per l’Àrea de Participació Ciutadana, espais on la ciutadania pot compartir propostes i necessitats del seu entorn. En aquest context, va néixer la idea de convertir les tapes de serveis en petites peces artístiques com a forma de millorar l’espai públic i reforçar la identitat del Barri Vell.
Els veïns van crear un grup motor que ha treballat en la selecció de les ubicacions i en la coordinació amb els propietaris dels immobles per obtenir els permisos necessaris per intervenir-hi.
En els darrers dies, la Brigada Municipal ha preparat les superfícies de les tapes amb una capa d’emprimació per garantir una millor adhesió de la pintura i una major durabilitat de les obres.
La jornada de pintat es durà a terme durant el matí de dissabte 30 de maig i convertirà diferents punts del barri en un itinerari d’art urbà vinculat a la tradició marítima de Palamós.
