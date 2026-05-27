La travessia solidària Oncoswim arriba a la 10a edició amb rècord de participació
La iniciativa impulsada per Radikal Swim i la Fundació Oncolliga Girona reunirà prop de 200 participants aquest dissabte per recaptar fons per a la recerca del càncer de mama triple negatiu
L’Oncoswim arriba aquest dissabte a la desena edició. La travessia solidària d’aigües obertes organitzada per Radikal Swim i la Fundació Oncolliga Girona arriba al desè aniversari consolidada com una de les cites esportives i solidàries més emblemàtiques de la Costa Brava. Ho farà amb una participació rècord, amb 33 equips i prop de 200 nedadors que afrontaran el repte de completar els 30 quilòmetres que separen l’Estartit de Calella de Palafrugell per contribuir a la lluita contra el càncer de mama triple negatiu.
Cada equip participant, format per quatre o cinc integrants, ha de fer un donatiu mínim de 600 euros, tot i que molts equips superen àmpliament aquesta quantitat gràcies a les seves campanyes de captació solidària. A aquesta xifra s’hi sumen també les aportacions del Dorsal 0 i les inscripcions a la Milla Solidària, la nedada popular d’1,6 quilòmetres entre Llafranc i Calella de Palafrugell que tindrà lloc el mateix dissabte a la tarda i per a la qual s’han esgotat les places disponibles, amb 225 participants.
Investigació del càncer de mama
El 70% dels fons recaptats es destinarà a la investigació del càncer de mama triple negatiu, un dels tumors de mama més agressius i amb menys opcions terapèutiques, mentre que el 30% restant servirà per finançar els serveis de suport a pacients oncològics i familiars que ofereix la Fundació Oncolliga Girona arreu de les comarques gironines.
La sortida es farà de manera esglaonada i es preveu que els primers equips arribin a meta cap a les 15.00 h. A Calella de Palafrugell, voluntaris i voluntàries d’Oncolliga rebran els participants amb avituallament, es farà el lliurament de diplomes i tindrà lloc l’entrega simbòlica del xec amb la recaptació aconseguida.
Per garantir la seguretat de la prova, cada equip disposarà d’una embarcació de suport amb patró i tots els nedadors han hagut d’acreditar prèviament la seva preparació física demostrant que poden completar 3.000 metres en menys d’una hora.
Més de deu anys impulsant la recerca
Des de la seva creació l’any 2016, l’Oncoswim ha recaptat més de 500.000 euros, dels quals 375.000 s’han destinat a finançar la recerca del càncer de mama triple negatiu que du a terme el Grup OncoGir-Pro (Oncologia de Precisió) de l’Institut d’Ivestigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i que està liderat per l’oncòloga Gemma Viñas.
