La Bisbal d’Empordà recuperarà la gestió directa de la recollida de residus per millorar el servei
El consistori impulsa un pla en tres fases per resoldre incidències i renovar el sistema de contenidors
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà recuperarà la gestió directa del servei de recollida de residus valoritzables amb l’objectiu de millorar-ne el funcionament i donar resposta a les incidències detectades en els darrers mesos en diversos punts del municipi. Es va presentar presentar dimecres al Teatre Mundial.
El consistori va reconèixer la preocupació expressada per molts veïns sobre l’estat de la neteja i la situació d’algunes àrees de contenidors. Actualment, la recollida de les fraccions orgànica, paper i cartró, vidre i envasos està gestionada pel Consell Comarcal del Baix Empordà a través d’una empresa concessionària. Segons l’equip de govern, aquest model ha comportat dificultats recurrents com recollides irregulars, contenidors plens durant massa hores, manca de resposta àgil davant incidències, contenidors malmesos i àrees d’aportació insuficients.
Davant d’aquesta situació, el govern municipal fa mesos que treballa en un pla integral de millora del sistema de recollida de residus. La primera fase ha culminat recentment amb la licitació del servei de recollida de residus valoritzables, amb un pressupost anual de 215.995,33 euros sense IVA. El nou contracte es va adjudicar el passat 6 de maig a l’operador UTE Recollida Residus per un import de 191.682,73 euros i entrarà en funcionament a partir de l’1 de juliol.
Mentrestant, l’Ajuntament continua actuant de manera subsidiària en aquells casos en què la recollida no es duu a terme correctament, activant la brigada municipal per buidar contenidors i netejar les zones afectades. Tot i això, el consistori admet que la brigada no està dimensionada per assumir de manera estructural un servei que no és de competència municipal, fet que també repercuteix en altres tasques de manteniment de l’espai públic.
Dos nous operaris de neteja
Per reforçar la capacitat de resposta, s’han incorporat dos nous operaris de neteja que treballen també els caps de setmana, així com dues persones polivalents de suport. Malgrat aquestes incorporacions, el consistori continua trobant dificultats per cobrir baixes i vacants, una problemàtica compartida amb altres municipis.
El pla municipal preveu dues fases més. La segona s’implementarà a partir del mes d’octubre i inclourà la renovació de tots els contenidors, amb una inversió superior als 400.000 euros, així com la reorganització de les àrees de recollida en una cinquantena de punts, enfront dels prop de 100 actuals, tots ells equipats amb les diferents fraccions. Actualment, només un 38% de les àrees disposen de tots els contenidors necessaris.
Paral·lelament, l’Ajuntament impulsa mesures complementàries com l’externalització d’algunes tasques de brigada per millorar l’eficiència i noves inversions a la via pública, que assegura que són de les més elevades dels darrers anys. La tercera fase del pla culminarà amb un debat ciutadà sobre possibles nous models de recollida i la incorporació de tecnologies com els contenidors intel·ligents.
Finalment, el consistori fa una crida al civisme i a la corresponsabilitat ciutadana per mantenir la ciutat neta, recordant la importància de fer un ús correcte dels contenidors, respectar els horaris de recollida i comunicar incidències o abocaments impropis.
