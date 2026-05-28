Aquests són els grups que actuaran a les Barraques de la Festa Major de Palamós
Enguany, el concerts de les Barraques de Palamos se celebraran els dies 19, 20, 23 i 24 de juny
Les Barraques de Palamós tornaran a ser un dels punts neuràlgics de la Festa Major d'enguany del munici baixempordanès. El recinte David Costa, situat a la platja Gran, acollirà quatre nits de concerts vora el mar durants les jornades del 19, 20, 23 i 24 de juny.
Segons ha avançat Ràdio Palamós, la programació de Barraques arrencarà el divendres 19 de juny i comptarà amb les actuacions d’A cau d’orella, dins el concurs Gamba Rock; la formació De Acero, amb el seu tribut a Extremoduro; i DJ Ivanote.
L’endemà, el dissabte 20 de juny, pujaran a l’escenari Surera Pardals, també en el marc del Gamba Rock; Auxili i DJ K-ZU. Després d’aquesta segona nit, les Barraques faran una pausa diumenge 21 i dilluns 22, abans de reprendre l’activitat el dimarts 23, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
Aquesta tercera nit, habitualment una de les més concorregudes de tota la programació de la Festa Major, tindrà com a protagonistes Azogue, grup guanyador del Gamba Rock 2025; The Covers Band, una formació clàssica de l’escena palamosina; i DJ Sek.
La programació tancarà el dimecres 24 de juny, dia de Sant Joan, amb les actuacions de Hallucinox, un altre dels grups vinculats al Gamba Rock; Pelukass i els DJ's Lex-O i KAS3T.
Més pressupost
La proposta d’enguany arriba amb un increment del pressupost destinat a la contractació de grups, que passa de 18.000 a 32.000 euros. Segons la informació publicada per Ràdio Palamós, aquest augment ha estat possible perquè l'Ajuntament ha adquirit un nou paviment per al recinte David Costa, fet que permetrà estalviar el cost que fins ara es destinava al seu lloguer.
El mar com a teló de fons
Un dels punts forts de les Barraques de Palamós és, precisament, el lloc on se celebren. La platja Gran ofereix un entorn privilegiat per gaudir dels concerts i reforça el caràcter popular, obert i estiuenc d’aquesta cita de la Festa Major. L’espai comptarà aquest any amb vuit mòduls gestionats per entitats del municipi.
Programa de les Barraques de Palamós 2026
Divendres 19 de juny
- A cau d'orella
- De Acero
- DJ Ivanote
Dissabte 20 de juny
- Surera Pardals
- Auxili
- DJ K-ZU
Dimarts 23 de juny
- Azogue
- The Covers Band
- DJ Sek
Dimecres 24 de juny
- Hallucinox
- Pelukass
- DJ's Lex-O i KAS3T
