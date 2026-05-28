Detenen tres homes per l'atac que va deixar dos ferits en un bar de Torroella
Els arrestats, de 21, 22 i 43 anys i tots amb antecedents, estan acusats d’un delicte de lesions
Tres homes han acabat detinguts aquest dijous al matí a Torroella de Montgrí per l'atac que va deixar dos ferits en un bar del municipi. Els arrestats tenen 21, 22 i 43 anys, tots tres tenen antecedents i estan acusat de ser presumptes autors d’un delicte de lesions per l’agressió en un local del passeig Catalunya que dimarts a la tarda va acabar amb dos ferits. Les detencions s’han fet en un dispositiu conjunt amb efectius dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de la Bisbal d’Empordà, la Policia Local de Torroella de Montgrí i la Guàrdia Civil.
Els fets van passar el 26 de maig cap a les set de la tarda, quan els cossos policials van rebre l’avís d’una presumpta baralla entre quatre o cinc persones dins d’un bar situat al passeig Catalunya de Torroella de Montgrí. En una primera instància, s’hi va desplaçar una patrulla de la Policia Local, que va activar paral·lelament el SEM, i poc després també hi van acudir dotacions dels Mossos de la comissaria de la Bisbal.
Segons la informació recollida pels efectius policials, l’origen de l’agressió hauria estat una discussió prèvia per la conducció d’un patinet, com va informar Diari de Girona. Aproximadament una hora abans dels fets, el propietari del bar havia sortit al carrer i havia cridat l’atenció a almenys uns joves que circulaven molt de pressa amb patinet per una zona de vianants i no van fer-li cas.
Cap a les set de la tarda, un dels nois va entrar a l’establiment acompanyat d’un home més gran, familiar seu. Segons la reconstrucció dels fets, aquest home va donar un cop de puny al cap al propietari, li va clavar més cops i va tirar una safata de vidre. La víctima es va intentar protegir darrere la barra, però l’agressor el va perseguir, li va estirar la camisa i el va fer caure a terra. Un cop a terra, li hauria continuat donant cops de puny i coces. Un cambrer que va intentar ajudar-lo també va resultar colpejat.
Tres persones més
L’autor i el jove van marxar del lloc, però poc després hi haurien tornat amb tres persones més. Armats amb bastons i objectes de vidre van tornar a agredir el propietari i el cambrer. El propietari va patir un trau al cap i a la mà, a més de contusions i rascades al cos, i va ser traslladat a l’hospital de Palamós. El cambrer també va resultar ferit i va requerir 10 punts de sutura, motiu pel qual va ser atès al CAP de la població, confirmen els Mossos.
Quan la policia va arribar al lloc dels fets, els presumptes agressors ja havien fugit. L’actuació policial, però, ha acabat aquest dijous amb la detenció de tres homes a Torroella de Montgrí com a presumptes autors d’un delicte de lesions.
Arran de l’agressió, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va anuncia que es personarià com a acusació popular en el procediment judicial. El consistori va condemnar els fets i els va qualificar d’“absolutament intolerables”, alhora que va reclamar la màxima contundència davant d’un episodi que, segons va remarcar, “no es pot tornar a repetir mai més”.
