Drets Socials inverteix un milió d'euros en reformar la residència Vila Vella de Torroella de Montgrí
El projecte ha consistit en millorar l'eficiència energètica i afavorir l'accessibilitat dels residents
El Departament de Drets Socials ha invertit un milió d'euros en la reforma de la residència Vila Vella de Torroella de Montgrí. Es tracta d'un centre amb 62 places, 50 d'elles concertades. Aquest dimecres la consellera Mònica Martínez Bravo ha visitat la residència per comprovar l'estat de les obres, que encaren la recta final. Els treballs han consistit en millorar l'eficiència energètica a partir de la instal·lació d'un sistema d'aerotèrmia i millorar l'aïllament tèrmic de la façana. A més, s'ha fet que tot l'edifici sigui accessible per garantir la mobilitat de tots els residents.
El projecte de rehabilitació costa 1,98 milions d'euros. Un milió prové del Departament de Drets Socials i la resta l'han assumit la Fundació Hospital Asil Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí, l'ajuntament del municipi i la Diputació de Girona. La rehabilitació ha permès que hi hagi una nova sala-menjador a la planta baixa, una sala d'estar i un pati exterior més ampli. A més, s'ha fet més accessible la capella que també es pot fer servir com a espai polivalent.
A la primera planta, s'ha ampliat la sala-menjador que hi havia en una de les unitats de convivència perquè tingui més llum i ventilació natural. Això ha fet que s'hagi reubicat el servei de fisioteràpia. També s'han fet millores en els vestuaris del personal i els espais de treball de l'equip tècnic i administratiu.
A la segona planta −on fins al 2018 van viure monges de Sant Josep de Girona−, hi ha dues unitats de convivència i s’hi està instal·lant un muntacàrregues per donar servei des de la cuina al nou menjador i remodelant tres habitacions per arribar a les 65 places. A la terrassa exterior s’han col·locat les sales d’instal·lacions i manteniment i altres serveis.
La rehabilitació ha permès canviar les calderes de gasoil que hi havia per a la calefacció per un sistema d'aerotèrmia, l'adaptació de cambres higièniques i crear dos nous lavabos amb una dutxa geriàtrica. El que no s'ha acabat encara són les millores a la façana. S'hi està treballant per millorar l'aïllament tèrmic, la permeabilitat i la transpirabilitat.
