Montgrí Comerç reclama més presència policial arran d’un atac violent a un bar

Els comerciants s'han concentrat aquest dijous al migdia en mostra de rebuig pels fets ocorreguts i demanant mesures

Concentració de rebuig a l'agressió a dos treballadors d'un establiment. / Montgrí Comerç

Carme Vilà

Torroella de Montgrí

L'Associació Montgrí Comerç de Torroella de Montgrí s'ha concentrat aquest migdia en una mostra de rebuig arran dels esdeveniments ocorreguts aquest dimarts amb l'agressió aquest dimarts quan tres individus que han estat detinguts van entrar al local Racó del Cafè al passeig armats amb pals i van agredir el propietari i un dels cambrers. Des de l'Associació han entrat una instància a l'Ajuntament proposant, entre altres mesures, més presència policial, sobretot a l'hora de tancament dels locals per donar més seguretat als comerciants.

El president de Montgrí Comerç, Lluís Coll, ha explicat que "la iniciativa neix d'una sol·licitud impulsada per diversos comerços del municipi, i nosaltres representem el 80% del teixit comercial".

Al migdia de dijous s'han concentrat a la plaça de la Vila en mostra de suport als afectats i demanant mesures.

Segons ha explicat, les mesures pretenen "millorar la situació d'inseguretat que s'ha generat en els darrers temps" amb por per part dels comerciants, especialment a les hores de tancament dels establiments i davant situacions problemàtiques que s'han donat en espais de terrasses i zones de restauració per les molèsties a veïns.

S'ha proposat un increment de la presència policial, especialment a les tardes nits, coincidint amb els horaris de tancament dels negocis. També més patrullatge preventiu en zones on s'han produït incidents o concentracions de persones conflictives.

Montgrí Comerç demana que es convoqui de forma urgent una reunió de seguretat ciutadana per abordar la problemàtica i trobar solucions reals i efectives.

L'objectiu, remarca el president de l'associació són "mesures concretes que permetin als comerciants treballar amb seguretat i tranquil·litat".

Cal recordar que una part important del sector comercial està format per dones que gestionen els seus negocis, sovint amb una sensació d’inquietud davant situacions com aquestes, manifesta.

La proximitat del nucli urbà, amb desplaçaments molt curts entre els dos passeigs que voregen el nucli on hi ha negocis, facilita la mobilitat de grups que poden generar conflictes, fet que reforça la necessitat d’actuació, consideren.

Finalment, es vol expressar tot el suport als comerciants afectats i el desig de recuperació per als companys del Racó del Cafè.

