SOS Costa Brava denuncia a l'ACA i a la Generalitat episodis de contaminació a l'entorn de Castell-Cap Roig
Reclamen inspeccions, revisió d' instal·lacions, que es determinin responsabilitats i es restaurin espais afectats
SOS Costa Brava ha presentat dues denúncies administratives per episodis de contaminació que han detectat a l'entorn de Castell-Cap Roig, al Baix Empordà. Segons informa la federació ecologista en un comunicat, una de les denúncies va adreçada a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i alerta de les possibles deficiències en el funcionament del sistema de sanejament i depuració. L'altra l'han interposat davant la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, com a òrgan competent en matèria d'espais naturals, perquè consideren que els episodis han afectat espai protegit inclòs dins l'espai d'interès natural.
Pel que fa a la denúncia adreçada a l'ACA, la federació reclama que exerceixi les seves competències d'inspecció, control i protecció del domini públic hidràulic i que investigui l'origen, l'abast i les possibles responsabilitats derivades dels abocaments i del funcionament de l'EDAR de Vall-llobrega i Palamós, la infraestructura encarregada del tractament d'aigües residuals de Calonge, Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras i Palafrugell.
Paral·lelament, SOS Costa Brava ha ampliat l'actuació administrativa amb una denúncia específica davant la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural perquè valori l'afectació sobre els hàbitats i valors naturals protegits de l'EIN Castell-Cap Roig i exerceixi les competències que li corresponen en matèria de conservació, restauració ambiental i règim sancionador.
La federació sosté que els episodis de contaminació no poden ser analitzats exclusivament des de la perspectiva del sanejament i el domini públic hidràulic, sinó també des de la normativa específica de protecció dels espais naturals. En aquest sentit, la denúncia incorpora referències al règim de protecció derivat de la normativa d'espais naturals i de patrimoni natural i biodiversitat, i reclama que s'avaluï si els fets poden constituir infraccions ambientals vinculades a la degradació d'un espai especialment protegit.
SOS Costa Brava denuncia al comunicat que, malgrat episodis "reiterats" de contaminació i les incidències "conegudes" de la infraestructura, fins ara cap administració ha impulsat formalment actuacions de denúncia per determinar responsabilitats. La federació lamenta que les respostes institucionals s'hagin limitat principalment a declaracions i mocions, sense activar els mecanismes administratius necessaris per investigar els fets, restaurar els danys i prevenir nous episodis.
Les denúncies reclamen inspeccions sobre el terreny, revisió de les instal·lacions, determinació de responsabilitats, restauració dels espais afectats i, si escau, l'aplicació de mesures sancionadores i compensatòries.
SOS Costa Brava adverteix que, més enllà de les actuacions urgents que calgui fer per millorar i adequar l'EDAR de Castell-Cap Roig, també és "imprescindible" frenar el creixement urbanístic dels municipis que aboquen les seves aigües residuals a aquesta infraestructura. La federació alerta que continuar aprovant nous sectors urbanístics, habitatges i desenvolupaments turístics sense garantir abans la capacitat real de sanejament i depuració és una "irresponsabilitat ambiental" que incrementa la pressió sobre un sistema ja tensionat i posa en risc espais naturals especialment sensibles del litoral gironí.
Per a l'entitat, aquest cas evidencia una problemàtica estructural de la Costa Brava i alerta que no es pot "continuar augmentant la pressió urbanística" mentre les infraestructures ambientals i la capacitat ecològica del territori "ja mostren signes clars de saturació". La federació reclama que qualsevol planificació futura incorpori els límits ambientals "reals" del territori i situï la protecció dels espais naturals com una condició prèvia al creixement.
