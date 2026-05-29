L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni incorpora un milió d’euros al pressupost del 2026
El romanent del 2025 permetrà finançar millores en carrers, equipaments municipals, espais públics i activitats culturals
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha aprovat la incorporació de 1.085.697,51 euros al pressupost municipal de l’exercici 2026. Aquests fons provenen del romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del pressupost del 2025. La mesura es va validar durant el ple ordinari celebrat aquest dijous, 28 de maig.
Els recursos es destinaran principalment a inversions, activitats i serveis municipals, amb l’objectiu de millorar infraestructures i reforçar l’oferta pública del municipi.
Una de les partides més destacades és la destinada al reasfaltatge de carrers, amb una inversió de 300.000 euros. Aquesta actuació permetrà intervenir en diverses vies que actualment es troben en mal estat, amb la finalitat de millorar la circulació i incrementar la seguretat tant de vehicles com de vianants.
Pel que fa a equipaments, es destinaran prop de 210.000 euros a la millora d’edificis municipals. D’aquesta quantitat, 155.697,51 euros es dirigiran a la reparació de la coberta del Palau Firal de Sant Antoni, que presenta goteres i un deteriorament notable. Els treballs inclouran la retirada temporal de plaques solars i equips d’aire condicionat, la impermeabilització de la coberta i la posterior reinstal·lació dels elements.
En l’àmbit dels espais públics, el consistori invertirà 80.000 euros en parcs municipals. Les actuacions inclouen millores en parcs infantils, renovació de paviments, instal·lació d’equipaments de cal·listènia, així com la col·locació de taules, bancs i dues taules de ping-pong en diferents zones del municipi.
També es preveuen 15.000 euros per als camins de ronda, destinats a tasques de manteniment, adequació i millora per garantir la seguretat i l’accessibilitat d’aquests espais.
Finalment, una part del romanent es dedicarà a activitats culturals, de promoció del municipi, mediambientals i educatives, reforçant així el teixit social i l’atractiu de Calonge i Sant Antoni.
