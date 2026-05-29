Mes 300 de persones evacuades d’un hotel a Castell-Platja d’Aro per un incendi

El foc ja està controlat i els serveis d’emergència han atès tres persones per inhalació de fum

Una imatge d'arxiu d'un camió de Bombers / DdG

ACN

Més de 300 persones han estat evacuades d’un hotel a Castell-Platja d’Aro per un incendi declarat a la tercera planta de l'edifici. Els Bombers han actuat amb 9 dotacions després de rebre un avís del 112 a les 19.25 i han aconseguit controlar el foc. S’han evacuat les cinc plantes de l’establiment hoteler i el Sistema d’Emergències Mèdiques ha atès 3 persones per inhalació de fum. Els agents del cos de Bombers estan revisant la resta de plantes i ventilant l’espai. Per a aquest incendi, Protecció Civil ha emès una prealerta del Pla Procicat.

