Una baralla entre quatre homes amb un cúter i una barra de ferro acaba amb dos detinguts a Sant Feliu de Guíxols
Un dels implicats continua ingressat amb lesions, entre les quals alguna fractura, i els Mossos no descarten més detencions
Quatre homes es van enfrontar a cops, amb un cúter i una barra de ferro, en una baralla al carrer al barri de Vilartagues, a Sant Feliu de Guíxols. Els fets van passar poc abans de les onze de la nit del 26 de maig al carrer Rafael Pinyol i Maimí, després d’una discussió prèvia entre dos dels implicats.
Els Mossos d’Esquadra de Sant Feliu de Guíxols van rebre diverses trucades al telèfon d’emergències 112 alertant que s’estava produint una baralla a la via pública. Els quatre van patir lesions de diversa consideració, sobretot a conseqüència de cops.
Un dels homes va resultar ferit de més gravetat i va requerir ingrés hospitalari. Segons fonts coneixedores del cas, continua ingressat a l'hospital de Palamós i presentava lesions greus, entre les quals alguna fractura, com ara a la cama.
Arran de la investigació, la tarda del 28 de maig els Mossos van detenir dos homes, de 26 i 46 anys, com a presumptes autors d’un delicte de lesions en el marc d’una baralla tumultuària. Tots dos tenen antecedents i divendres han passat a disposició del jutjat de Sant Feliu de Guíxols.
La investigació continua oberta i no es descarten més detencions relacionades amb els fets, confirma el cos policial. Arran de la baralla, també han començat a circular imatges de l’enfrontament a les xarxes socials.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Un pare de Girona crea una aplicació web per calcular les probabilitats d'aconseguir plaça en una escola bressol
- Veí de Girona protesta davant l'Ajuntament per la pèrdua de mobles en un pis cedit a lloguer social
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- S’acaba l’era Míchel al Girona