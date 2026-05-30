Una baralla entre quatre homes amb un cúter i una barra de ferro acaba amb dos detinguts a Sant Feliu de Guíxols

Un dels implicats continua ingressat amb lesions, entre les quals alguna fractura, i els Mossos no descarten més detencions

Un home amb unes manilles / MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu

Eva Batlle

Sant Feliu de Guíxols

Quatre homes es van enfrontar a cops, amb un cúter i una barra de ferro, en una baralla al carrer al barri de Vilartagues, a Sant Feliu de Guíxols. Els fets van passar poc abans de les onze de la nit del 26 de maig al carrer Rafael Pinyol i Maimí, després d’una discussió prèvia entre dos dels implicats.

Els Mossos d’Esquadra de Sant Feliu de Guíxols van rebre diverses trucades al telèfon d’emergències 112 alertant que s’estava produint una baralla a la via pública. Els quatre van patir lesions de diversa consideració, sobretot a conseqüència de cops.

Un dels homes va resultar ferit de més gravetat i va requerir ingrés hospitalari. Segons fonts coneixedores del cas, continua ingressat a l'hospital de Palamós i presentava lesions greus, entre les quals alguna fractura, com ara a la cama.

Arran de la investigació, la tarda del 28 de maig els Mossos van detenir dos homes, de 26 i 46 anys, com a presumptes autors d’un delicte de lesions en el marc d’una baralla tumultuària. Tots dos tenen antecedents i divendres han passat a disposició del jutjat de Sant Feliu de Guíxols.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions relacionades amb els fets, confirma el cos policial. Arran de la baralla, també han començat a circular imatges de l’enfrontament a les xarxes socials.

