L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
La cafeteria i pastisseria a l’avinguda principal ha estat punt de trobada de veïns i visitants durant dècades i ha viscut els canvis marcats pel turisme amb l'arribada de grans àrees comercials i franquícies
L’emblemàtic local El Cisne de Platja d’Aro tanca després de 69 anys d’història. Per l’establiment hi han passat veïns, turistes i personatges coneguts com Julio Iglesias, Manolo Escobar o Salvador Dalí. Alguns clients porten dècades venint a esmorzar a la cafeteria al cor del municipi on també hi hagués pastisseria. Els canvis comercials han transformat els negocis i les grans àrees comercials han guanyat protagonisme. Avui diumenge abaixarà l’antic establiment de Platja d’Aro. Avui abaixa la persiana.
El local està situat a l’avinguda principal, testimoni dels canvis econòmics vinculats al turisme. La Rosa Corominas és la propietària i vídua de Jordi Albertí (va morir el 2016), fundador del negoci. L’ha regentat fins ara i cap dels tres fills continua al capdavant. I l’establiment i la resta de l’immoble on hi ha l’habitatge s’ha venut a uns inversors que esperen llogar-lo.
Rosa rememora com ha evolucionat i constata que avui «no té res a veure amb els anys 60 o 70, tot té la seva època». Llavors es treballava amb «matèries primes fantàstiques, teníem exposicions de bombons, pasta salada, hi havia una gran varietat».
Els canvis han fet que «les grans àrees comercials ens han fet molt de mal perquè ara si vas a un supermercat ho trobes a preus tirats, és més còmode i compres de tot». I de mica en mica l’avinguda de Platja d’Aro ha anat incorporant aquests grans establiments al costat de nombroses franquícies que han anat substituint els petits negocis.
Però El Cisne de Platja d’Aro acumula dècades de records, de tracte familiar amb els clients, els veïns de tota la vida al costat de personatges coneguts. La Rosa recorda, entre molts, «Manolo Escobar als inicis, actuava a una sala de festes i va conèixer aquí la seva dona» o Julio Iglesias que venia molt pel municipi i fins I tot Salvador Dalí.
Part de la memòria del poble
L’alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez, assenyalava aquesta setmana que «hi ha llocs que són molt més que un negoci» i aquest establiment «ha estat durant gairebé 70 anys una part de la memòria viva de Platja d’Aro».
«Ha vist créixer famílies, canviar carrers i passar estius sencers davant el seu aparador», deia, i entrar-hi «era gairebé una tradició obligada».
Aquest cap de setmana han estat molts els clients que s’han apropat per acomiadar-se amb nostàlgia d’un punt de trobada i vida del municipi.
La història que avui acaba es va iniciar el 1957 en uns terrenys que l’avi de Jordi Albertí, Martí Albertí, va deixar en herència. El pare del marit de la Rosa tenia aquests terrenys on van obrir El Cisne.
La Rosa es va incorporar al negoci als anys seixanta, com diu ella, una època molt diferent. Ho va fer com a treballadora i es va acabar casant amb Jordi Albertí amb qui van fer créixer la família, i l’establiment.
Per l’alcalde, «ara abaixen la persiana definitivament, com han fet altres locals emblemàtics abans, I amb ells se’n va també un trosset de Platja d’Aro de tota la vida».
Com diu Maurici Jiménez, en queden records i «aquell caliu que només tenen els llocs autèntics».
El tancament és una mostra més dels canvis que s’han viscut a una població, com moltes altres de la Costa Brava, que ha crescut en habitants i turísticament i on han nascut nombrosos negocis i han anat tancant els de tota la vida.
