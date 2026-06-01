Llofriu reconeix Teresa Isern i Lluís Mateu com a Homenots 2026

El guardó s’ha lliurat a les dues persones de més edat del municipi, 25 anys després de la primera edició de l’acte

Entrega del reconeixement de l'Homenot 2026 / Ajuntament de Palafrugell

Redacció

Palafrugell

Llofriu ha celebrat aquest divendres 29 de maig la Festa de l’Homenot i l’Homenatge a la Vellesa, una jornada dedicada a la gent gran i a la memòria del poble. Enguany, el guardó Homenot 2026 ha estat per a Teresa Isern i Lluís Mateu, les dues persones de més edat de Llofriu.

El reconeixement s’ha tornat a lliurar, 25 anys després, a les persones més grans del nucli, en un acte pensat per posar en valor la trajectòria vital de la gent gran i el seu paper en la vida col·lectiva de Llofriu. El guardó ha estat entregat per l’alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, i pel president de l’Associació de Veïns i Amics de Llofriu, Josep Estañol.

L’acte també ha servit per homenatjar les persones majors de 70 anys de Llofriu, en una celebració de caràcter proper i arrelat al poble. La Festa de l’Homenot és organitzada per l’Associació de Veïns i Amics de Llofriu, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palafrugell, i manté la voluntat de reconèixer les persones que han contribuït a fer poble i a transmetre, any rere any, la manera de ser de Llofriu.

La jornada també ha inclòs la xerrada “Maria Gràcia Bassa: memòria, escriptura i compromís”, a càrrec de Laia Bertran Genovès. La conferència ha permès recuperar la figura de Maria Gràcia Bassa, nascuda a Llofriu l’any 1883 i morta a Buenos Aires el 1961.

Poeta, periodista, traductora i folklorista, Bassa va escriure en català des de l’Argentina i va mantenir viu el vincle amb la llengua i la cultura catalana des de la distància.

