Ajuts de fins al 90% per obrir negocis culturals en locals buits de Palafrugell

L’Ajuntament destina 20.000 euros per reactivar espais sense activitat amb projectes vinculats a l’art i la creació

Palafrugell subvencionarà projectes culturals que s'instal·lin al centre.

Palafrugell subvencionarà projectes culturals que s'instal·lin al centre. / Ajuntament de Palafrugell

Redacció

Palafrugell

L’Ajuntament de Palafrugell ha obert una nova línia de subvencions per afavorir la implantació de negocis i projectes culturals en locals buits del centre del municipi. La convocatòria està dotada amb 20.000 euros i permetrà finançar fins al 90% de la inversió realitzada, amb un màxim de 10.000 euros per projecte.

L’objectiu de la iniciativa és incorporar noves activitats vinculades a la creació i a la venda de producte cultural al nucli comercial i històric de Palafrugell, alhora que es contribueix a la recuperació d’espais comercials que actualment no tenen activitat. Amb aquesta línia, el consistori vol impulsar que els carrers del centre guanyin presència artística, creativa i cultural durant tot l’any.

La convocatòria forma part de l’aposta municipal per convertir Palafrugell en un punt de referència artístic. Aquesta línia de treball es va iniciar amb la celebració del MAP25, la Mostra d’Art a Palafrugell, i continua durant l’any amb activitats, exposicions i propostes impulsades sota la marca MAP.

Els ajuts s’adrecen a persones autònomes, empreses individuals o societats que vulguin posar en marxa activitats econòmiques de caràcter cultural en locals situats dins l’àmbit delimitat per la convocatòria, al centre del municipi.

Artesania, galeries d'art, estudis o botigues

Entre els projectes que podran optar a la subvenció hi ha tallers d’artesania, galeries d’art, estudis de fotografia, llibreries especialitzades, editorials amb espai de venda, botigues de vinils i instruments, tallers de joieria d’autor, establiments de material artístic, espais vinculats al disseny i la moda de creació o tallers de construcció i reparació d’instruments, entre altres activitats.

Les subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva. Els projectes es valoraran segons l’interès cultural, la qualitat i originalitat de la proposta, la viabilitat econòmica i la capacitat de generar ocupació. També es podran subvencionar inversions relacionades amb l’adquisició, construcció, rehabilitació o millora dels establiments on s’ubiquin les activitats culturals.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2026.

El Tour del Talent de la Fundació Princesa de Girona tanca amb més de 56.000 participants

La UE preposicionarà prop de 800 bombers en zones d'alt risc d'incendi en països com Espanya, Portugal o Grècia

Port de la Selva celebrarà unes jornades sobre les dones periodistes exiliades

Ainhoa, la nena que conviu amb la leucèmia: "Reso per sortir aviat i abraçar la meva iaia"

L’ordre d’administració dels fàrmacs en el càncer de còlon metastàtic influeix en l’eficàcia del tractament

Blanes reivindica 40 anys de recerca ambiental del CEAB

Xicu Cabanyes, Els Amics de la UNESCO de Girona i SOS Costa Brava, guardonats als Premis Valvi

Centres de deportació, més de dos anys de detenció, sancions...: les claus de l’acord que endureix encara més la política migratòria de la UE

