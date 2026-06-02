Ajuts de fins al 90% per obrir negocis culturals en locals buits de Palafrugell
L’Ajuntament destina 20.000 euros per reactivar espais sense activitat amb projectes vinculats a l’art i la creació
L’Ajuntament de Palafrugell ha obert una nova línia de subvencions per afavorir la implantació de negocis i projectes culturals en locals buits del centre del municipi. La convocatòria està dotada amb 20.000 euros i permetrà finançar fins al 90% de la inversió realitzada, amb un màxim de 10.000 euros per projecte.
L’objectiu de la iniciativa és incorporar noves activitats vinculades a la creació i a la venda de producte cultural al nucli comercial i històric de Palafrugell, alhora que es contribueix a la recuperació d’espais comercials que actualment no tenen activitat. Amb aquesta línia, el consistori vol impulsar que els carrers del centre guanyin presència artística, creativa i cultural durant tot l’any.
La convocatòria forma part de l’aposta municipal per convertir Palafrugell en un punt de referència artístic. Aquesta línia de treball es va iniciar amb la celebració del MAP25, la Mostra d’Art a Palafrugell, i continua durant l’any amb activitats, exposicions i propostes impulsades sota la marca MAP.
Els ajuts s’adrecen a persones autònomes, empreses individuals o societats que vulguin posar en marxa activitats econòmiques de caràcter cultural en locals situats dins l’àmbit delimitat per la convocatòria, al centre del municipi.
Artesania, galeries d'art, estudis o botigues
Entre els projectes que podran optar a la subvenció hi ha tallers d’artesania, galeries d’art, estudis de fotografia, llibreries especialitzades, editorials amb espai de venda, botigues de vinils i instruments, tallers de joieria d’autor, establiments de material artístic, espais vinculats al disseny i la moda de creació o tallers de construcció i reparació d’instruments, entre altres activitats.
Les subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva. Els projectes es valoraran segons l’interès cultural, la qualitat i originalitat de la proposta, la viabilitat econòmica i la capacitat de generar ocupació. També es podran subvencionar inversions relacionades amb l’adquisició, construcció, rehabilitació o millora dels establiments on s’ubiquin les activitats culturals.
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2026.
