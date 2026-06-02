Junts al·lega contra el nou pavelló de Sant Feliu perquè considera que “neix limitat” tot i costar 8,5 milions
El grup municipal reclama que l’equipament incorpori usos empresarials, sales per a congressos, climatització adequada i energia solar
Junts a Sant Feliu de Guíxols ha presentat al·legacions al projecte del nou pavelló polivalent en considerar que la proposta del govern municipal té una “sorprenent manca de visió i planificació”. El grup municipal qüestiona una de les inversions més importants previstes a la ciutat en els darrers quinze anys i alerta que l’equipament “neix limitat” malgrat tenir un cost estimat d’uns 8,5 milions d’euros.
Segons Junts, el projecte original està orientat principalment a esdeveniments puntuals i desaprofita l’oportunitat d’atendre altres necessitats de Sant Feliu de Guíxols. El grup considera que el pressupost és excessivament elevat per a un equipament que, segons defensa, no dona resposta a totes les possibilitats que podria oferir un pavelló d’aquestes característiques.
La formació també adverteix que el nou espai tindria menys capacitat que la carpa del Guíxols Arena, on actualment se celebren actes com les festes de la gent gran o el carnaval. Junts assegura que això podria obligar a deixar fora centenars de persones en esdeveniments per als quals, precisament, s’hauria concebut el nou equipament.
El grup municipal defensa que, si el pavelló s’ha de tirar endavant, hauria d’anar més enllà dels usos puntuals i convertir-se també en un motor de dinamització econòmica i emprenedoria. Per aquest motiu, les al·legacions proposen incorporar-hi un centre de negocis, sales per a congressos i espais per a activitat empresarial, amb l’objectiu de generar nova activitat econòmica a la ciutat més enllà de la temporada d’estiu.
Climatització
Junts també alerta de mancances en la climatització prevista al projecte i reclama que l’edifici estigui preparat per funcionar com a refugi climàtic durant episodis de calor extrema. La formació considera “incomprensible” que un equipament nou no garanteixi unes condicions adequades de confort tèrmic durant els mesos d’estiu i proposa que pugui autoabastir-se amb energia solar.
El grup municipal també demana ajustar el projecte a un cost “raonable”. En aquest sentit, compara la proposta de Sant Feliu amb altres equipaments similars previstos a la demarcació i apunta que Salt, amb més població que Sant Feliu de Guíxols, en construirà un de semblant per cinc milions d’euros menys, segons sosté Junts.
“Encara som a temps de corregir un projecte que avui neix limitat, sense l’ambició ni la visió estratègica que Sant Feliu necessita”, ha remarcat el portaveu del grup municipal, Toni Carrión. Junts insisteix que l’objectiu de les al·legacions no és bloquejar el pavelló, sinó millorar-lo perquè esdevingui un equipament útil, preparat per als reptes futurs de la ciutat i amb un cost més ajustat.
