Palamós restaura l’escultura «Homenatge a la gent de Mar» del passeig del Mar
L’actuació, amb un cost d’uns 7.000 euros, permetrà recuperar les tonalitats originals del bronze i es preveu enllestir en una setmana
L’Ajuntament de Palamós ha començat la restauració de l'emblemàtica escultura «Homenatge a la gent de Mar», situada al bell mig del passeig del Mar. L’actuació ha estat encarregada per l’Àrea municipal de Patrimoni a un tècnic especialista en restauració i s’allargarà durant els pròxims dies.
El conjunt escultòric és una obra al·legòrica als oficis mariners que l’artista bisbalenc Joan Abras va realitzar l’any 1990. Amb el pas del temps, l’escultura ha patit el desgast provocat per la climatologia i l’exposició a l’espai públic, fet que ha motivat aquesta intervenció integral.
Els treballs se centraran en la capa de bronze que cobreix les figures. El procés inclou el polit de la superfície i la retirada de l’òxid i de les impureses acumulades al llarg dels anys. Posteriorment, s’hi aplicaran les capes d’emprimació corresponents i una protecció final del bronze, amb l’objectiu de recuperar-ne les tonalitats originals.
El cost de l’actuació és d’uns 7.000 euros i la previsió municipal és que les feines puguin quedar enllestides en un termini màxim d’una setmana.
Aquesta restauració forma part del projecte d’inventari i preservació del patrimoni local que està duent a terme l’Àrea de Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós. A principis d’any, el consistori ja va restaurar l’escultura dedicada a mossèn Gumersind Vilagran i Roquí, situada a la plaça que porta el seu nom, al nucli de Sant Joan.
Els dos canons del segle XVIII
En aquella intervenció es va seguir el mateix tractament que ara s’aplicarà a l’obra de Joan Abras i també es va reposar un conjunt de sis lames del banc on se situa la imatge del mossèn. El projecte de preservació patrimonial continuarà properament amb un tractament de protecció dels dos canons del segle XVIII ubicats al passeig del Mar.
