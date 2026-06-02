Santa Cristina d’Aro estrena la Fira del Solstici dedicada a l’esoterisme, la natura i les tradicions ancestrals
La primera edició de la fira se celebrarà el diumenge 21 de juny a l’Espai Ridaura amb una trentena de parades, tallers, xerrades, espectacles familiars i activitats
Santa Cristina d’Aro incorporarà aquest mes de juny una nova proposta al seu calendari d’activitats amb la celebració de la primera edició de la Fira del Solstici. L’esdeveniment tindrà lloc el diumenge 21 de juny, a partir de les 10 h, a la zona boscosa de l’Espai Ridaura.
La nova fira neix amb una marcada temàtica esotèrica i espiritual, i oferirà una jornada dedicada al coneixement interior, les tradicions ancestrals, la natura i el creixement personal. L’activitat comptarà amb una trentena de parades d’artesania i productes especialitzats, on els visitants hi podran trobar pedres energètiques, tarot, micromacramé amb minerals, llibres, oracles, encens, espelmes i altres articles vinculats a aquest àmbit.
Al llarg del dia s’han programat activitats per a tots els públics. Entre les propostes familiars destaquen el conta-contes Éssers màgics de casa i del bosc i la sortida guiada Bones herbes: passejada de descoberta de plantes silvestres. La jornada es tancarà amb un concert de bols tibetans a l’ocàs.
Els tallers tindran també un paper destacat dins la programació, amb activitats com el taller familiar de bruixes, bruixots i criatures fantàstiques, la creació d’ungüents, la confecció d’espelmes, l’elaboració de varetes màgiques, experiències sensorials i el taller d’aigua lunar.
Bruixes, espiritualitat i llegendes
Paral·lelament, la fira oferirà diverses xerrades sobre bruixes, espiritualitat, patrons que es repeteixen, druïdesses i llegendes de la Vall d’Aro. L’oferta es completarà amb espectacles per a tota la família, entre els quals destaquen Ritual de tambors i cercle de bruixes, Marro de bruixes i Akelarre: història viva de les bruixes de la península.
A migdia s’organitzarà un dinar silvestre elaborat amb cereals, llegums, plantes oblidades, salses i altres complements. A més, durant tota la jornada hi haurà una zona de food trucks.
Segons l’Ajuntament, la resposta dels expositors ha estat molt positiva des de l’anunci de la iniciativa, fet que ha permès configurar una fira amb una àmplia representació de paradistes ja en aquesta primera edició. La programació completa s’ha publicat aquest matí al web municipal, a l’aplicació mòbil i a les xarxes socials de l’Ajuntament. Les inscripcions per participar en les activitats s’obriran la setmana vinent, a partir del dilluns 8 de juny.
L’alcalde de Santa Cristina d’Aro, Josep Xifre, ha destacat que “aquesta nova fira reforça l’aposta del municipi per impulsar activitats originals i de qualitat, capaces d’atraure visitants i, alhora, generar noves oportunitats per al teixit econòmic local”. Xifre ha afegit que la Fira del Solstici és “una proposta innovadora que encaixa perfectament amb l’entorn natural de Santa Cristina d’Aro i amb la voluntat de continuar ampliant i diversificant l’oferta d’esdeveniments al llarg de l’any”.
Des de l’Ajuntament es valora molt positivament la posada en marxa d’aquesta nova proposta, concebuda com un esdeveniment singular i diferencial dins l’oferta d’activitats del municipi, i es convida tant la ciutadania com els visitants a descobrir la primera Fira del Solstici.
