Els comerços de Begur surten dos dies al carrer el cap de setmana amb ofertes
Una nova edició del Begur Shopping Weekend omplirà els carrers del nucli
Begur acollirà el cap de setmana una nova edició del Begur Shopping Weekend en la quarta edició amb una àmplia oferta dels establiments comercials al carrer amb ofertes i descomptes especials.
La proposta transformarà els carrers del nucli en un gran aparador a l’aire lliure, amb una àmplia oferta de productes de moda, complements, decoració, artesania i altres sectors.
L’esdeveniment està impulsat per l’Associació de Comerç i Turisme de Begur (ACIT), amb la col·laboració de l’Ajuntament, amb l’objectiu de dinamitzar l’activitat comercial i reforçar l’atractiu del municipi coincidint amb l’arribada de l’estiu.
Després de l’èxit de les edicions anteriors, el Shopping Weekend manté la seva aposta per acostar el comerç local a la ciutadania i potenciar un model basat en la proximitat, la qualitat i el tracte personalitzat.
Les botigues de Begur esdevenen així un dels principals elements diferenciadors de la vila, oferint una experiència de compra singular.
Des de l’ACIT destaquen que la iniciativa és també una oportunitat per visibilitzar la tasca del comerç local al llarg de tot l’any i conviden tothom a passejar pels carrers del municipi i descobrir l’oferta comercial en un ambient dinàmic i proper.
Aquesta edició arriba en un moment significatiu per a l’entitat, que inicia una nova etapa amb una junta directiva renovada, amb la voluntat de continuar impulsant accions que reforcin el teixit empresarial local.
Dinamitzar els carrers
Per la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica, Andreu Peñalver, ha remarcat que el Shopping Weekend “s’ha convertit en una iniciativa de referència que ajuda a dinamitzar els carrers i afavoreix l’activitat econòmica, posant en valor un model comercial basat en la proximitat i la qualitat”.
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