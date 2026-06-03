Tot el que es podrà fer aquest cap de setmana a les Festes de Primavera de Palafrugell
La programació de Palafrugell s'estén fins diumenge amb actes com La Fanguejada, L'Analògica, Fira del Vinil i Palafrugell en Dansa, destacant l'homenatge a Modest Cuixart.
Palafrugell encara aquest cap de setmana el tram central de les Festes de Primavera, amb tres dies d’activitats familiars, cultura popular, música i comerç al carrer que culminaran diumenge amb el 64è Carroussel Costa Brava, l’acte més emblemàtic de la celebració.
La programació començarà divendres amb La Fanguejada, que es farà als Jardins de Can Bech de 10 a 13 hores i inclourà activitats familiars. Paral·lelament, el Camp d’en Prats acollirà La Fireta i la tradicional Trobada de Puntaires.
Dissabte concentrarà bona part dels actes de carrer. Durant tot el dia, els Jardins de Can Bech seran l’escenari de la segona edició de L’Analògica, la Fira del Vinil de Palafrugell, amb mercat del vinil, artesania local, activitats per a famílies i sessions musicals.
El pes de la cultura popular
La cultura popular també tindrà un pes destacat amb Palafrugell en Dansa, que inclourà una mostra de danses, la plantada d’imatgeria festiva, la presentació del Gegant Petit de Modest Cuixart i el Ball de Gitanes de Palafrugell, a més de cercaviles pels carrers del centre.
Un dels moments més singulars de dissabte serà l’homenatge a Modest Cuixart, organitzat pels Gegants de Palafrugell i la Fundació Modest Cuixart. L’acte, previst a les 21.30 hores, convidarà a recordar l’artista a través de la llum i servirà també per presentar el gegant petit dedicat al pintor.
A la tarda, la Colla Cheerleaders 2.0 recorrerà Palafrugell, Calella de Palafrugell i Llafranc amb la Cheerly’s Tour al Run Run. Al mateix temps, La Tustarrada organitzarà una nova edició de la TustaTARDA pels carrers de la vila.
La jornada es completarà amb el Concert de Primavera de la Coral Nit de Juny a l’església de Sant Martí i amb una nova edició del Desenvelat, a l’aparcament de l’Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. Aquesta proposta inclourà discjòqueis, espectacle làser, servei de bar i espais de sensibilització i prevenció.
Diumenge començarà ben d’hora, a les 6.30 hores, amb les Matines de La Tustarrada pels carrers de Palafrugell, Calella i Llafranc. A les 11.30 hores, la plaça Nova acollirà una audició de sardanes amb L’Energia Cobla i el Ball de la Bim Bam.
Durant tot el cap de setmana, els carrers del centre també acolliran la Fira de Primavera, la botiga al carrer organitzada per Oohx!gen Palafrugell Comerç i Negoci.
El punt final arribarà diumenge amb el 64è Carroussel Costa Brava, declarat Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional, que tornarà a omplir els carrers de música, color i creativitat amb la participació de les colles de les Festes de Primavera.
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