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La Biscal comença la reforma integral del Pavelló d'Esports amb una inversó d'1,45 milions d'euros

Les obres es faran en quatre fases durant deu mesos per garantir l’activitat esportiva i tenir la pista a punt per a la nova temporada.

El Pavelló d'Esports de la Bisbal.

El Pavelló d'Esports de la Bisbal. / Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

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Redacció

Redacció

La Bisbal d'Empordà

La Bisbal d’Empordà ha posat en marxa les obres de reforma integral del Pavelló d’Esports, un projecte estratègic valorat en més d’1,45 milions d’euros que busca modernitzar i ampliar unes instal·lacions amb dèficits acumulats des de fa dècades.

Les obres tindran una durada prevista de deu mesos i s’executaran en quatre fases per garantir que l’activitat esportiva es pugui mantenir. Es preveu que la pista principal estigui operativa a l’inici de la propera temporada, al setembre.

Des de l'Ajuntament han remarcat que el projecte respon a una demanda històrica de les entitats esportives locals, ja que l’equipament, construït als anys vuitanta, presenta mancances importants com la falta de vestidors, problemes d’accessibilitat i limitacions d’espai.

La intervenció inclou quatre grans línies d’actuació. D’una banda, s’ampliaran els vestidors amb la construcció de nous espais i serveis. També es reformarà completament l’accés a l’equipament per fer-lo més ampli, accessible i lluminós.

A més, es duran a terme millores a la coberta i a les instal·lacions per solucionar problemes d’humitats i adaptar l’edifici a la normativa vigent en seguretat i accessibilitat. Finalment, es renovarà la imatge exterior amb un nou tancament que unificarà l’estètica del complex esportiu.

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Amb aquesta actuació, que afecta més de 500 metres quadrats, l’Ajuntament aposta per modernitzar els equipaments públics i reforçar el suport a l’activitat esportiva del municipi, amb una mirada posada en futures ampliacions.

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