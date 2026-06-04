Denunciats dos comiats de solter a Platja d’Aro per música alta i molèsties al carrer
La Policia Local va actuar contra dos grups que alteraven la convivència amb altaveus a l’espai públic; en un dels casos, també van provocar problemes de trànsit al centre
La Policia Local de Castell-Platja d’Aro ha denunciat aquest cap de setmana dos grups de comiats de solter i de soltera per alterar la convivència ciutadana i generar molèsties a l’espai públic. Les actuacions es van fer dissabte a la tarda i estan relacionades amb l’ús d’altaveus i música a un volum elevat, una pràctica prohibida per l’ordenança municipal.
Un dels casos va tenir lloc al centre de Platja d’Aro i afectava un grup format majoritàriament per homes. Segons fonts policials, els integrants portaven altaveus, posaven música molt alta i van arribar a aturar el trànsit en un pas de vianants, on es van quedar ballant i ocupant la via pública. Aquesta situació va generar molèsties als vianants i problemes de circulació.
En aquest cas, el grup s’enfronta a una sanció que pot anar dels 300 als 1.500 euros per les molèsties ocasionades. A més, també se’ls va denunciar per haver provocat problemes a la via pública amb l’ocupació del carrer.
La segona actuació va ser contra un grup de dones que celebraven un comiat de soltera i que també generaven molèsties a l’espai públic. En concret, segons les mateixes fonts, portaven un gran altaveu i causaven sorolls excessius. En aquest cas, la denúncia es va interposar només a la persona que transportava l’altaveu.
La majoria, compleix
L'Ordenança de Convivència i Civisme no permet conductes que afectin el descans, la seguretat o la convivència, com ara els sorolls excessius, les actituds incíviques o degradants i determinades conductes a l’espai públic.
Fonts policials asseguren que, tot i que Platja d’Aro rep habitualment grups de comiats de solter i de soltera, no és freqüent que s’hagin d’acabar tramitant denúncies. Segons les mateixes fonts, la majoria de grups tenen consciència de les conductes que estan prohibides per l’ordenança municipal i no acostumen a generar cap mena de problema.
En cap dels dos casos denunciats aquest cap de setmana els grups portaven elements de caràcter sexual. Aquest tipus d’elements també estan prohibits per l’ordenança municipal, una regulació que es va introduir amb la modificació aprovada el 2024 per limitar determinades conductes vinculades als comiats de solter i de soltera a la via pública.
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