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Un fugitiu condemnat per narcotràfic s’amaga mesos a casa de la mare a Santa Cristina d’Aro després de no tornar a la presó

Els Mossos d'Esquadra han localitzat a Girona un fugitiu que formava part d'una organització de narcotraficants dedicada al transport d'haixix des del Marroc.

Agents dels Mossos durant la detenció del fugitiu

Agents dels Mossos durant la detenció del fugitiu / Video cedit pels Mossos d'Esquadra

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Jesús Badenes

Jesús Badenes

Santa Cristina d'Aro

Els Mossos d’Esquadra han detingut a Girona un home de 47 anys que no havia tornat a la presó després d’un permís penitenciari concedit el març passat. El fugitiu, condemnat a 9 anys de presó per tràfic de drogues i integració en grup criminal, s’hauria amagat durant mesos al domicili de la seva mare, a Santa Cristina d’Aro.

Segons la policia catalana, el detingut formava part d’una organització de narcotraficants dedicada al transport de grans quantitats d’haixix des del Marroc amb embarcacions de gran potència. La droga arribava a diferents punts del litoral mediterrani i després era recollida i distribuïda per carretera amb furgonetes a diversos punts de l’Estat.

L’home tenia nombrosos antecedents per tràfic de drogues i complia condemna pels delictes contra la salut pública i per pertinença a grup criminal. Després del permís penitenciari, però, no va tornar al centre on havia de continuar complint la pena.

Amagat al Baix Empordà

Per evitar que el localitzessin, el fugitiu s’hauria refugiat durant mesos a casa de la seva mare, a Santa Cristina d’Aro, segons han informat els Mossos. La policia també sosté que, per obtenir ingressos, va començar a treballar de manera irregular per a un contractista d’obres, que li hauria pagat amb diners no declarats i sense contrastar-ne la identitat ni demanar-li documentació.

Interceptat quan anava cap a França

La detenció es va produir el 27 de maig a la població de Girona. Agents del Grup de Recerca Activa de Fugitius, el GRAF, van establir un dispositiu policial que va permetre interceptar l’home quan, segons la policia, fugia cap a França amb el vehicle de la seva mare.

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Després de passar a disposició judicial, el detingut va reingressar al Centre Penitenciari de Puig de les Basses, a Figueres, per continuar complint la condemna que tenia pendent.

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