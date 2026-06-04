La Fundació Irla distingirà Joaquim Nadal, Marta Pujol, La Bressola i Dones de la Mar en la Nit Irla 2026
Els guardons es lliuraran durant la Nit Irla 2026 a Sant Feliu de Guíxols, coincidint amb el 150è aniversari del naixement del president Irla
La Fundació Irla ha fet públics els guardonats de les seves distincions anuals, que enguany reconeixen la trajectòria de l’historiador i polític Joaquim Nadal, la investigadora Marta Pujol, l’entitat educativa La Bressola i l’Associació Catalana de Dones de la Mar.
Els guardons es lliuraran en el marc de la Nit Irla 2026, que se celebrarà el 20 de juny a la Casa Irla a Sant Feliu de Guíxopls, coincidint amb el 150è aniversari del naixement del president Irla.
El Memorial Francesc Macià ha distingit Joaquim Nadal per la seva llarga trajectòria política i acadèmica. El jurat destaca especialment el seu paper com a alcalde de Girona durant 23 anys, etapa en què va impulsar la transformació urbanística i cultural de la ciutat. També se’n subratlla la seva tasca com a catedràtic emèrit d’Història Contemporània a la Universitat de Girona i autor d’estudis sobre el patrimoni i la història de Girona i Catalunya.
En la categoria col·lectiva, el mateix Memorial reconeix La Bressola per mig segle de promoció de l’ensenyament en català a la Catalunya del Nord. L’entitat ha passat de començar amb una sola escola i sis alumnes l’any 1976 a una xarxa educativa que actualment escolaritza més de mil estudiants.
Ciència i visibilització de les dones al món rural i marítim
El Memorial Lluís Companys, centrat enguany en el paper de la dona en el sector agroalimentari i pesquer, ha distingit la investigadora Marta Pujol, vinculada a l’IRTA i al CRAG. Es reconeix la seva recerca en genètica i genòmica de plantes hortícoles, orientada a la millora de la resistència de fruites i hortalisses a les malalties.
També s’ha premiat l’Associació Catalana de Dones de la Mar per la seva tasca de visibilització del paper de les dones en la pesca, l’aqüicultura i la recerca marina.
El lliurament dels premis tindrà lloc durant la Nit Irla 2026 a Sant Feliu de Guíxols, en el marc de l’homenatge al president Josep Irla.
La cloenda de l’acte anirà a càrrec d’Oriol Junqueras, i també hi actuarà el cantautor guixolenc Josep Andújar (Sé), que interpretarà la peça “Josep Irla a Cas Romagué”, dedicada a la figura del president Irla.
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