El Suprem tomba dos recursos més de l'Ajuntament per les reclamacions de la Policia Local
El TSJC consolida el dret dels funcionaris a cobrar complements durant vacances i baixes, mentre el sindicat exigeix al consistori que executi les sentències sense més recursos.
El Tribunal Suprem ha inadmès dos recursos de l’Ajuntament de Palamós contra sentències prèvies del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que reconeixen drets retributius de la Policia Local. Fa referència a la demanda d'incorporar els complements retributius a la retribució ordinària dels agents.
El govern va admetre al darrer ple municipal que pagarà els complements, però estan estudiant tot el que es refereix al pagament a partir d'ara i el que s'ha de pagar retroactivament.
Des del sindicat CSIF han informat que les resolucions consoliden la doctrina judicial a favor dels treballadors públics, especialment pel que fa al dret a percebre complements per nocturnitat, festivitat i altres conceptes durant períodes com vacances, baixes mèdiques o permisos retribuïts, sempre que aquests formin part de la jornada habitual.
Una de les sentències també estableix que aquests complements, en el cas de la Policia Local, han d’integrar-se de manera fixa i periòdica en el complement específic del lloc de treball, amb impacte directe en la relació de llocs de treball i en les nòmines futures.
Des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) s’assenyala que aquestes resolucions no afecten només el cas individual que va iniciar el litigi, sinó tot el col·lectiu en la mateixa situació. El sindicat reclama al consistori que deixi de presentar recursos i executi de manera immediata les sentències fermes.
CSIF també denuncia que la insistència en la via judicial comporta un augment innecessari de la despesa pública, derivat de costes processals i interessos de demora, així com un retard en el reconeixement efectiu dels drets dels treballadors.
En aquest sentit, el sindicat exigeix el pagament de les quantitats degudes amb caràcter retroactiu i l’adaptació estructural dels conceptes retributius, insistint que les resolucions judicials s’han de complir sense més dilacions.
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