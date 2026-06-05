El "Carnaval de Carnavals" torna diumenge a Palafrugell
En la 64 edició, el Carroussel omplirà de nou els carrers d'activitat des de primera hora del matí amb les tradicionals Matines, les desfilades i els concerts
El 64è Carroussel Costa Brava, el "Carnaval de Carnavals", reconegut com a Element Festiu Tradicional d'Interès Nacional, tornarà diumenge a recórrer els carrers de Palafrugell durant les Festes de Primavera.
La jornada festiva començarà de matinada, a les 6.30 hores, amb les tradicionals Matines de La Tustarrada, que recorreran els carrers de Palafrugell, Calella de Palafrugell i Llafranc. Posteriorment, a les 11.30 hores, la plaça Nova acollirà una audició de sardanes amb L’Energia Cobla i el Ball de la Bim Bam.
El moment central arribarà a les 17.30 hores amb l’inici de la desfilada del Carroussel Costa Brava.
Les carrosses i comparses recorreran els principals carrers de la vila, amb un itinerari que sortirà del carrer de Torroella i passarà pels carrers de Torres i Jonama, Begur, de la Lluna i Barris i Buixó, fins a arribar al carrer Camí dels Plans.
Un any més, les colles de les Festes de Primavera mostraran el resultat de mesos de treball en la construcció de carrosses, vestuari i coreografies, oferint un espectacle de gran creativitat i participació que atrau milers de visitants i reforça la identitat festiva del municipi.
La jornada culminarà a l’aparcament de l’Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès, on a partir de les 21 hores tindrà lloc la tradicional Plantada de Carrosses. L’espai també acollirà el Desenvelat, amb el concert del grup de versions COCO, el lliurament de premis del Carroussel Costa Brava 2026 i la sessió final amb Alegre DJ.
El Carroussel Costa Brava és l’acte més emblemàtic de les Festes de Primavera i una expressió del compromís col·lectiu de les colles i de tota la ciutadania amb una celebració que forma part del patrimoni cultural i festiu de Palafrugell.
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