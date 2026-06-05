La reparació d’una canonada d’aigües residuals pot tancar una setmana la platja de Castell de Palamós
El Consorci d’Aigües començarà dissabte els treballs amb una peça de mitja tona feta a mida a Dinamarca
La reparació d’una canonada d’aigües residuals pot tancar una setmana la platja de Castell de Palamós. El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona començarà aquest dissabte els treballs per reparar l’emissari submarí de la platja, una conducció situada mar endins i vinculada al sistema de sanejament de Palamós. L’ens ha sol·licitat a l’Ajuntament de Palamós el tancament de la platja al bany mentre duri l’actuació, en prevenció de possibles afectacions a la qualitat de l’aigua.
Les obres serviran per reparar un trencament detectat el 21 de març durant una revisió de l’estat de l’emissari submarí de Castell. L’avaria es troba a 634 metres de la costa i a 23 metres de profunditat, fet que obliga a desplegar una actuació amb submarinistes especialitzats i una certa complexitat operativa.
Una peça feta a mida
La reparació es podrà iniciar després de l’arribada, aquest dijous, de la nova brida d’unió que s’ha d’instal·lar a l’emissari submarí. Es tracta d’una peça feta a mida, més reforçada i de mitja tona de pes, que es va encarregar a una empresa de Dinamarca perquè era la que garantia el termini més curt de lliurament.
El Consorci d’Aigües va començar a treballar en la reparació immediatament després de detectar el trencament. Un cop rebuda la peça, l’ens ha volgut iniciar els treballs al més aviat possible. L’actuació està previst que s’allargui durant una setmana.
Aprofitant que durant la reparació no pot sortir aigua per l’emissari submarí i que els treballs dins l’estació depuradora d’aigües residuals de Palamós estan molt avançats, el Consorci posarà en funcionament el tractament secundari. Això permetria que la depuradora recuperés la normalitat i tornés a funcionar amb el tractament complet, previsiblement, a finals de la setmana que ve.
“Això permetria avançar-nos en gairebé dues setmanes a les últimes previsions”, ha explicat el gerent en funcions del Consorci d’Aigües, Lluís Sala.
Des de mitjans de maig ja està en marxa la decantació primària per la totalitat del cabal d’aigua i també hi ha subministrament elèctric a la depuradora. L’equipament, considerat una infraestructura estratègica en el sistema de sanejament del Baix Empordà, va patir greus danys a finals de gener per les pluges excepcionals originades pel temporal Harry.
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