L'ampliació de la carretera de Colomers a Verges es licitarà abans d'acabar l'any i costarà 14 milions d'euros
La consellera Sílvia Paneque ha anunciat l'actuació a la carretera del Baix Ter on a la tardor acabaran les obres a la C-31 d'Ullà i s'executa la millora entre Colomers i Sant Mori
La Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat les actuacions per millorar la seguretat viària, la mobilitat i la integració urbana de la xarxa viària del Baix Ter. Està previst licitar la millora entre Colomers i Verges abans que acabi el 2026 i costaran 14 milions d'euros. La consellera ho ha explicat durant la visita a les obres de pacificació de la C-31 a Ullà que estarà enllestida a la tardor. També s'estan executant els treballs de millora al ferm de la GI-631 entre Colomers i Sant Mori.
Paneque ha posat en relleu el compromís del Govern amb la millora de les carreteres del Baix Ter on diversos alcaldes i veïns reclamen millores. Sota la plataforma 'Prou Excuses'ndenuncien la manca d'inversions a la xarxa viària de la zona.
Paneque Ha remarcat que les actuacions que s'executen i s'executaran busquen reforçar la seguretat tant dels conductors com dels vianants. “Les obres que estem duent a terme permeten millorar la seguretat en termes de mobilitat i en termes de pacificació de l’entorn”, ha afirmat durant la visita a les obres d’Ullà.
El Departament preveu finalitzar aquesta tardor els treballs que té en execució per millorar la seguretat viària i la integració urbana de la C-31 al seu pas per Ullà. L’actuació, amb un pressupost d’1,7 milions d’euros, inclou la formació d’un itinerari per a vianants, nous passos de vianants, la instal·lació d’un semàfor i diverses mesures de pacificació del trànsit.
La consellera ha destacat que es tracta d’una obra pensada per transformar un tram amb un volum de trànsit elevat en un espai més segur i més amable per a la ciutadania. “Aquesta és una obra que sobretot està pensada en termes de pacificació i en termes també de seguretat. M’explicava l’alcalde que estan pensant també situar parades de bus en el tram central”, ha explicat.
Paneque també ha remarcat el caràcter urbà de l’actuació. “Millora la seguretat per a la ciutadania en termes de mobilitat i en termes de passeig també. Hem vist com hi haurà aquests vorals amplis, com hi haurà també una barrera vegetal. És, doncs, un tram molt urbà, molt pensat també per a la ciutadania i per a la seguretat i la fluïdesa d’un tram que té un trànsit molt elevat”, ha assenyalat.
1,2 quilòmetres entre Colomers i Verges
En paral·lel, el Departament preveu licitar durant el segon semestre d’aquest any les obres per eixamplar i millorar el traçat de l’itinerari entre Colomers i Verges, format per les carreteres GI-633 i GI-634. Aquesta actuació té una inversió prevista de 14 milions d’euros i inclou el condicionament d’un tram d’1,2 quilòmetres de la GI-633 i de prop de 6 quilòmetres de la GI-634.
Els treballs permetran eixamplar la carretera dels sis metres actuals fins als nou metres previstos. També s’hi incorporaran mesures de pacificació del trànsit a les travesseres i es generarà un nou itinerari per a vianants paral·lel a la carretera entre Jafre i Verges.
Noves rotondes
El projecte també preveu la construcció de noves rotondes als encreuaments situats a l’inici i al final de les travesseres de Colomers i Jafre. Actualment, es troba en fase d’anàlisi de les propostes rebudes durant el tràmit d’audiència pública. Un cop aprovat definitivament el projecte, es licitarà l’obra.
1,9 milions d'inversió entre Colomers i Sant Mori
Una altra de les actuacions en marxa al Baix Ter és la millora del ferm i la formació de cuneta transitable a la GI-631 entre Colomers i Sant Mori. Els treballs, amb un pressupost d’1,9 milions d’euros, s’emmarquen en el Programa de Ferms Sostenibles del Govern i finalitzaran aquest mes de juny.
Segons el Departament, aquesta actuació ha de permetre millorar les condicions de seguretat i confort en la conducció i reduir la petjada de carboni, ja que s’hi apliquen tècniques i materials més sostenibles respecte dels tractaments convencionals.
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