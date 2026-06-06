Una neteja submarina a Sant Feliu conscienciarà de l’impacte de les tovalloletes al mar
L’acció reunirà aquest diumenge prop de 40 submarinistes i voluntaris a la platja en el marc del Bluewave Fest 2026
Sant Feliu de Guíxols acollirà aquest diumenge 7 de juny una acció de neteja submarina per denunciar l’impacte de les tovalloletes humides al medi marí, una problemàtica cada vegada més visible al litoral després dels episodis de pluges intenses.
L’activitat, organitzada per Sublimits Diving Center amb la col·laboració de Bluewave Alliance i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, reunirà prop de 40 submarinistes i voluntaris, que retiraran residus del fons marí. La iniciativa s’emmarca en el Bluewave Fest 2026.
La jornada vol posar el focus en les conseqüències de l’arribada de tovalloletes al mar i en la seva afectació sobre els ecosistemes marins. L’acció també permetrà mostrar l’estat del fons marí després de diversos episodis de pluges intenses.
La neteja submarina tindrà lloc a la platja de Sant Feliu de Guíxols entre les 9.45 i les 11.30 hores.
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