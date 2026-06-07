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Centres sanitaris del Baix Empordà intercanvien medicaments per evitar el malbaratament

Una plataforma digital publica aquells fàrmacs amb una data de caducitat propera i que, segons les seves previsions internes de consum, preveu que no arribarà a utilitzar

L'hospital de Palamós en una imatge d'arxiu.

L'hospital de Palamós en una imatge d'arxiu. / Aniol Resclosa

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Redacció

Redacció

Palamós

S'estima que la despesa anual associada als medicaments caducats als serveis de farmàcia hospitalària se situa al voltant dels 4 milions d'euros. Més enllà de l'impacte econòmic que això representa, també comporta un impacte mediambiental derivat dels processos de retirada i eliminació adequada d'aquests medicaments.

Per tal de fer-hi front, el Consorci Sanitari i Social de Catalunya ha desplegat el projecte PimCat per a l'optimització de la gestió dels medicaments. El servei de farmàcia de l'hospital de Palamós és una de les 20 entitats catalanes que en formen i que donen cobertura a un total de 32 centres sanitaris d'arreu de Catalunya.

Consisteix en una plataforma digital d'intercanvi de medicaments, on cada centre o servei de farmàcia publica aquells fàrmacs amb una data de caducitat propera i que, segons les seves previsions internes de consum, preveu que no arribarà a utilitzar. D'aquesta manera, altres centres poden sol·licitar-ne i gestionar-ne la comanda, afavorint així l'optimització dels medicaments i la reducció del malbaratament.

A nivell institucional, es va signar el conveni el passat 12 de març i posteriorment, el servei de farmàcia ha format i sensibilitzat internament a tot el personal per tal de poder ser més eficients i gestionar alertes en casos en què les dates de caducitats dels medicaments siguin properes. 

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El projecte PimCAT representa un avenç cap a un sistema més equitatiu, eficient i respectuós amb el medi ambient, alineant-se amb les polítiques de sostenibilitat i eficiència del Departament de Salut, amb la idea de situar Catalunya com a un referent en l'ús racional i responsable dels medicaments. Es tracta d'un encàrrec del Departament al CSC, a través de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària, finançat pel Fons d'Ús Racional del Medicament.

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