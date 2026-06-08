Els premis del Carroussel Costa Brava de Palafrugell: Garnatxa guanya amb “Papatuanuku”
En la categoria de comparses inèdites, el primer premi ha estat per a la colla The Queens, amb “Clownroussel Sisters
La colla Garnatxa ha guanyat el primer premi de l’apartat de carrosses inèdites del 64è Carroussel Costa Brava de Palafrugell amb la proposta “Papatuanuku”. La mateixa colla també s’ha endut el Trofeu honorífic Carnaval de Carnavals, en una edició que diumengen va tornar a omplir els carrers de la vila de llum, música, colors i festa.
En la categoria de comparses inèdites, el primer premi ha estat per a la colla The Queens, amb “Clownroussel Sisters”. La desfilada va ser el punt culminant de les 64es Festes de Primavera de Palafrugell i ha reunit carrosses, comparses i grups d’animació en una de les cites més participades del calendari festiu local.
El Carroussel Costa Brava, declarat Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional, manté un fort arrelament a Palafrugell i combina el treball de les colles locals amb la participació de grups d’altres municipis. Enguany, la jornada va estar marcada per les coreografies, els vestuaris, l’humor, la música i la posada en escena de les diferents colles participants.
En l’apartat de carrosses inèdites, el segon premi ha estat per a Els Incorrectes, amb “Metalkimia”, i el tercer per a E.K.S.I.!!, amb “Tempus Fugit”. La classificació l’han completada Tot al 17, amb “Valhalla”; Diversalia, amb “The Opera Funko Haus”; Els Dàlmates, amb “Un Somni Esbojarrat”, i Imparables, amb “Imparables Western Glam”.
Pel que fa a les comparses inèdites, el segon lloc ha estat per a Els Trompats, amb “Explica La Llegenda de Sant Jordi…”, i el tercer per a Els Estrellats, amb “Cercant la Terra Somiada”. També han estat premiades Diamond, amb “The Diamond Fleet”, i l’Asociación Latina de Palafrugell, amb “Afrolatino”.
En el concurs de comparses inèdites i no inèdites de fora de Palafrugell, el primer premi ha recaigut en Els Voltors, amb “Carroussel Voltors”. El segon ha estat per a Els Gínjols d’en Bas, amb “30 Anys Pintant Carnavals”, i el tercer per a Els Arreplegats, amb “Neobees: Missió Ruscània”.
En la modalitat de carrosses inèdites i no inèdites de fora de Palafrugell, la guanyadora ha estat La Carrossa de la Ràpita, amb “Cabaret Express 30 Anys de Carnaval”. També han estat reconegudes l’Esplai Carnavalístic Els Monjos, amb “Carnavalístic Maia”; Els Makis, amb “Els Reis del Cabaret”, i Sense Vàlvules, amb “Entre Gòndoles i Antifaços”.
La desfilada també va comptar amb diverses carrosses i comparses fora de concurs. L’organització va agrair la participació de la Colla Quermània, de Pals, amb “Burjimània”; la Penya Carnavalesca Els Titots, d’Olot, amb “Fantasia Reial”; Els 4 arreple-gats, de Palafrugell, amb “Arreple-gats en ruta”; Cheerleaders 2.0, de Palafrugell, amb “25+1 i Seguirem Sumant! Cheerly’s Don’t Stop”, i La Tustarrada, també de Palafrugell, amb “75+1 anys Tustarrades!”.
A banda dels primers premis, “Papatuanuku” també ha rebut diversos accèssits de carrosses inèdites: millor vestuari, maquillatge i caracterització; millors efectes especials, i originalitat i representació. En aquest mateix apartat, “Tempus Fugit”, d’E.K.S.I.!!, ha estat reconeguda per la millor coreografia, espectacle i posada en escena; “Valhalla”, de Tot al 17, per la disbauxa, humor i simpatia, i “Metalkimia”, d’Els Incorrectes, ha rebut l’accèssit de lliure elecció del jurat pel seu sentit de la sostenibilitat i el reciclatge aplicat a la pràctica carrossaire.
En comparses inèdites, “Clownroussel Sisters”, de The Queens, ha rebut l’accèssit al millor vestuari, maquillatge i caracterització. Els Trompats han estat distingits per la millor coreografia, espectacle i posada en escena i també per la disbauxa, humor i simpatia amb la seva proposta sobre la llegenda de Sant Jordi. Finalment, Els Estrellats han rebut l’accèssit de lliure elecció del jurat per la disciplina i desimboltura d’una comparsa formada majoritàriament per infants.
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