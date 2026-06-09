Furts sobre rodes: la ruta dels grups que baixen a robar als supermercats gironins
La Policia Local de Platja d’Aro deté un home amb més de 50 antecedents i investiga dues persones més després de recuperar productes sostrets en tres establiments
Els furts en supermercats no sempre són fets aïllats ni improvisats. La Policia Local Platja d'Aro ha detectat en els darrers mesos diferents grups procedents de l’àrea metropolitana de Barcelona que es desplacen fins a la província de Girona amb l’objectiu de cometre furts en establiments comercials. L’últim cas ha acabat amb un home multireincident detingut, dues persones investigades i productes sostrets en tres supermercats diferents.
Els fets es van produir el passat 25 de maig, quan agents del Grup de Delinqüència Urbana de Platja d’Aro van detectar un vehicle estacionat a l’exterior d’un gran supermercat. El turisme els va resultar sospitós i, després de comprovar-ne la matrícula, els agents que van de paisà van constatar que estava presumptament relacionat amb nombrosos furts arreu del territori.
A partir d’aquell moment, els agents van establir un dispositiu de vigilància discreta. Poc després, van veure com el conductor i dos ocupants pujaven al vehicle i reprenien la marxa. La Policia Local va iniciar aleshores un seguiment coordinat que va acabar amb l’aturada del turisme per part d’una patrulla uniformada del mateix cos.
Durant la inspecció, els agents van localitzar diversos productes sostrets procedents de tres supermercats diferents del municipi. L’import del material recuperat era de poc més de 400 euros, bàsicament portaven embotit. Al vehicle hi viatjaven tres persones: dos homes i una dona.
Més de 50 antecedents
Un dels ocupants, un home, tenia vigent una ordre judicial de detenció per furts. Segons fots policials, el detingut acumula més d’una cinquantena d’antecedents arreu de l’Estat. Per aquest motiu, els agents el van arrestar i van deixar investigats els tres ocupants del vehicle pels presumptes furts en establiments comercials.
El cas s’emmarca en una línia de treball del Grup de Delinqüència Urbana per detectar grups que es desplacen fins aquesta zona del Baix Empordà per cometre aquest tipus de delictes. Aquests grups actuen principalment en supermercats i altres establiments comercials, aprofitant la mobilitat entre municipis i la possibilitat d’abandonar ràpidament la zona, segons fonts policials.
Amb un cotxet de nadó
No és l’únic cas recent. Fa només una setmana, el mateix grup policial va investigar una persona que presumptament havia comès furts reiterats en un mateix supermercat. En aquell cas, el valor dels productes sostrets també superava els 400 euros.
La investigació va determinar que el presumpte autor utilitzava un cotxet de nadó per ocultar els articles i sortir de l’establiment sense pagar. Després de visionar les imatges de seguretat del comerç, els agents el van poder identificar. Es tractava d’un delinqüent multireincident amb domicili a l’àrea metropolitana de Barcelona i amb diverses ordres de prohibició d’accés a supermercats d’arreu de l’Estat.
Aquests casos han posat el focus en una modalitat delictiva de furts que preocupa els establiments comercials: els furts reiterats en supermercats, sovint protagonitzats per persones amb nombrosos antecedents i amb mobilitat entre territoris. A Platja d’Aro, la Policia Local manté el seguiment d’aquests grups a través del Grup de Delinqüència Urbana, especialitzat en la detecció de conductes delictives al municipi.
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