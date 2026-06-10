Familiars i amics d'un jove que va morir fixant boies a Begur denuncien "inacció" del jutjat de la Bisbal
No entenen per què no s'ha cridat a declarar els responsables del club nàutic tot i l'informe "demolidor" de Treball
Una cinquantena de persones entre familiars i amics d'un jove de 23 anys que va morir fa dos anys fixant unes barques a les boies a la platja de Sa Riera de Begur s'han concentrat aquest dimecres davant del jutjat de la Bisbal d'Empordà per denunciar "la inacció" de la jutgessa que té el cas sobre la taula. L'advocada de la família, Paz Rodríguez, diu que no entenen per què encara no s'ha cridat a declarar a cap dels responsables del club nàutic on treballava el jove, tot i que des de l'octubre del 2024 hi ha un "informe demolidor" d'Inspecció de Treball. Rodríguez diu que l'escrit evidencia que el jove no podia fer aquesta feina, perquè era mariner de terra i no tenia cap mena de formació com a bussejador professional.
El 15 de maig de 2024 un jove de 23 anys va perdre la vida després d'ofegar-se mentre fixava unes embarcacions a les boies de la platja de Sa Riera de Begur. La víctima era un mariner de terra i, per tant, no podia fer una feina reservada exclusivament a bussejadors professionals.
A més, segons denuncien la família i els amics del noi, l'empresa va demanar-li insistentment que fes els amarratges, per no haver d'esperar a l'endemà que estava previst que una empresa especialitzada de Cadaqués (Alt Empordà) s'encarregués de fer-ho.
A més, asseguren, el jove va haver de treballar amb un neoprè, unes ulleres d'aigua i unes aletes que li van deixar i amb un cinturó que ell mateix es va fer i on portava les eines. Unes condicions laborals que recull un informe "demolidor" d'Inspecció de Treball que ha servit per sancionar econòmicament l'empresa, però no ha servit encara a la jutgessa que té el cas sobre la taula per citar a declarar els responsables.
"L'informe diu que en Marc estava fent una feina que no li pertocava, que l'havia de fer un bussejador professional i amb un equip determinat que inclou un cordó umbilical que permet comunicar el que està a baix amb el que està a dalt, a més d'una càmera per vigilar el que passa a sota. Res d'això es complia", ha assenyalat la lletrada que assegura que el noi treballava fent apnea.
A tot això, Rodríguez ha afegit que aquesta "no era la primera vegada que passava" i assegura que des del club nàutic van trucar fins a una vintena de vegades a la víctima per demanar-li que anés a fixar les embarcacions amb les boies, el dia abans.
Per això, una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dimecres davant dels jutjats de la Bisbal d'Empordà per exigir que s'agilitzi el procés que "fa dos anys que ha quedat paralitzat". L'advocada de la família, Paz Rodríguez, reconeix que se'ls admeten totes les diligències que demanen, però lamenta que no s'acabin practicant.
Un informe de la Guàrdia Civil
Després de la protesta, l'advocada ha pogut parlar amb la jutgessa que porta el cas -la tercera de la causa- i assenyala que li ha traslladat que està a l'espera d'un informe tècnic del Grup Especialista en Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil, que ja ha reclamat en diverses ocasions.
Segons l'advocada, la intenció del jutjat és començar a citar els responsables del club nàutic a partir del moment que hagi pogut estudiar l'informe. A la concentració també hi ha assistit un familiar de la víctima que havia fet aquesta feina anteriorment i que ja va advertir que no era segura.
En el seu cas, ha explicat, va poder sortir de l'aigua gràcies al fet que els seus companys el van poder treure després de patir una indisposició. A banda, el bussejador professional Marcel Lozano ha assenyalat que per fer aquesta feina cal estar qualificat i que la víctima -a qui coneixia- no tenia els coneixements ni la formació. De fet, era mariner de terra i no podia fer una activitat aquàtica com aquesta, ha remarcat.
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