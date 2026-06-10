L’Ajuntament de Torroella de Montgrí integra una treballadora social al CAP per reforçar l’atenció social
La iniciativa impulsa un model d’atenció integrada que millorarà la coordinació i facilitarà una resposta més àgil, personalitzada i eficient a les situacions de major complexitat
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’equip d’atenció primària han incorporat una treballadora social municipal al CAP per millorar la coordinació entre serveis socials i sanitaris. La nova figura atendrà persones amb doble complexitat social i sanitària, com pacients amb malalties cròniques, dependència, fragilitat o deteriorament cognitiu que també pateixen aïllament, manca de suport familiar, dificultats econòmiques o altres situacions de vulnerabilitat.
L’objectiu és detectar abans els casos de risc, activar recursos socials amb més rapidesa i garantir una atenció més integral i coordinada, especialment a domicili. La professional treballarà amb plans conjunts amb els equips sanitaris, farà seguiment de les persones ateses, donarà suport a famílies cuidadores i coordinarà recursos amb hospitals, serveis especialitzats i serveis socials.
El servei s’adreça a persones ateses pel CAP de Torroella empadronades a Torroella de Montgrí, l’Estartit, Gualta o Serra de Daró. La treballadora social hi serà 17,5 hores setmanals i disposarà d’un espai propi al centre per fer visites, coordinacions i gestions.
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