Programació de la Festa Major de Palamós 2026
Atraccions, sardanes, concerts, activitats familiars, correbars o els tradicionals focs artificials, són tan sols alguns dels actes de la Festa Major de Palamós 2026
Aquests són els grups que actuaran a les Barraques de la Festa Major de Palamós
Del 19 al 28 de juny
ATRACCIONS DE FIRES
Horari: a partir de les 17 h
Lloc: Pla de Sant Joan (costat estació d’autobusos)
NOTA: FIRA INCLUSIVA el dijous 25 juny de 17 h a 21 h
(Gratuït per a discapacitats i persones amb sensibilitat auditiva. Les entitats interessades es poden posar en contacte amb l’Associació de Firaires)
Dimecres 10 de juny
XERRADA I TAST - BIBLIOTEQUES AMB DO
BRINDIS AMB MEMÒRIA: EL VI DE L’ANTIGUITAT
A càrrec de Kuanum, amb maridatge de Clara Antúnez, sommelier de La Gastronòmica, i interpretació de llengua de signes de Marta Vericat, Sigtus
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca Lluís Barceló i Bou
Preu: 5 € - Places limitades
Observacions: Cal inscripció prèvia al 972600708 o biblioteca@palamos.cat
Organitza: Biblioteca Lluís Barceló i Bou i Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya
Dissabte 13 de juny
CONTACONTES DRAG QUEEN I ANIMACIÓ PER A TOTS ELS PÚBLICS
Hora: d’11 a 14 h
Lloc: passeig del Mar
Organitza: Ateneu de Sant Joan i Palamós, i Agrupament Escolta i Guia palamosí
PALAMÓS ORGULLÓS
17 h Visita dels Reis Carnestoltes als comerciants del poble amb animació
19 h Desfilada de Palamós Orgullós
20:15 h Pregó a càrrec de la Regidora d’Igualtat, Sra. Yolanda Aguilar al passeig del Mar
20:30 h Drag Show de Llámame M, DJ’s com Noe Gy, SAN-T i molt més
De 19 a 01 h, servei de barra amb beguda i menjar
Organitza: La Liada i Quin Perill
Diumenge 14 de juny
47a MARXA MAR I MUNTANYA
Hora: 8 h
Lloc de sortida: Passeig del Mar de Palamós (zona sortidor)
Preu: online 12 € - presencial el mateix dia 14 €
www.inscripcions.cat/marxamm2026
(fins esgotar aforament)
Organitza: Associació Atlètica Palamós
VISITA GUIADA AL POBLAT IBER DE CASTELL
Visita per explicar les darreres intervencions, en el marc de Jornades Europees d’Arqueologia.
Hora: 18 h
Preu: gratuït - Places limitades
(https://tickets.museudelapesca.org)
Organitza: MAC- Ullastret
Dilluns 15 de juny
LLEGIR EL TEATRE
EL NOM de Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patellière
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca Lluís Barceló i Bou
Preu: Gratuït
Organitza: Biblioteca Lluís Barceló i Bou, col·laboració amb el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i el Teatre Nacional de Catalunya
Dimecres 17 de juny
ART&VI
amb l’artista Rosa Aguiló i la D.O. Empordà
Hora: 17 a 19 h
Lloc: Espai del Peix
Preu: 20 € - Places limitades
(https://tickets.museudelapesca.org)
Organitza: Museu de la Pesca
EXHIBICIÓ FINAL DE CURS ESCOLETA I MÀSTERS I PORTES OBERTES
Hora: 17.30 a 20 h
Lloc: Nau dels 50 m.
A les 18.30 h es podrà patinar gratuïtament. Cal inscripció prèvia a patinatgeclubpalamós@gmail.com
Organitza: Patinatge Club Palamós
Dijous 18 de juny
CONTES MUSICATS
LA LLEGENDA JAPONESA DELS KOI I TALLER D’ESTAMPACIÓ SOBRE PEIXOS DE ROBA a càrrec de la Companyia la Sal d’Olot
Hora: 17.15 h
Lloc: Biblioteca Lluís Barceló i Bou
Preu: Gratuït
Observacions: A partir de 4 anys. Les places són limitades. Cal inscripció prèvia al 972600708 o biblioteca@palamos.cat
Organitza: Biblioteca Lluís Barceló i Bou, amb el suport de la Diputació de Girona
Divendres 19 de juny
CORREBARS DE LES FOLLONERES AMB TXARANGA I DJ FINAL DE FESTA
Hora: 17h
Lloc: Plaça Catalunya
Preu: 15 €
Entrades anticipades:
https://entradium.com/events/correbars-2026
Organitza: Les Folloneres amb la col·laboració de l’Ateneu de Palamós
Col·laboren: Bar La Parrilla, Barjaula, La Gatzoneta, Marmurena, Ca l’Agustí i Ragnarok.
BARRAQUES DE PALAMÓS
Gamba Rock, DE ACERO i Dj. Ivanote
Hora: 23 h
Lloc: platja Gran – zona barraques
Organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós i Comissió de Barraques
Dissabte 20 de juny
TORNEIG CLUB DE GOLF I P&P PALAMÓS
Hora: 9 h
Lloc: Pitch & Putt Mas Tapiolas
Organitza: Club de Golf i P&P Palamós
LA REMULLADA DELS SHOWBOYS
Hora: 12 h
Lloc de sortida: Convent dels Agustins
Organitza: Associació Cultural Showboys
BAIXADA DE CARRETONS
Hora: 11 h a 20 h
Lloc: Pl. Pere El Gran fins carrer Hospital
Inscripció: https://forms.gle/WhMeKCHwNB5fv8oB9
DINAR POPULAR I VERMUT A L’ARBREDA
Preu: 13 € https://entradium.com/events/baixada-de-carretons-palamos
Organitza: Ateneu de Sant Joan i Palamós, en col·laboració amb l’Associació Les Puces
VISITA GUIADA
LA MÚSICA DE SANT JOAN, DE L’ ALTAR AL SARAU
Hora: 17 h (Durada 70’ aprox.)
Lloc: Església de Santa Maria
Preu: Gratuït. Activitat amb places limitades, cal inscripció prèvia per Instagram, Facebook, correu electrònic o Whatsapp 629 815 953, indicant nom i cognoms i telèfon de contacte.
Activitat no adaptada per a persones amb mobilitat reduïda
Organitza: Associació Clau de Volta
SHOW-COOKING EVOLUCIÓ DE LA CUINA MARINERA
Especial Festa Major amb peix de la Confraria de Pescadors de Palamós i degustació dels plats acompanyats de vins de la DO Empordà
Hora: 20 h a 22 h
Lloc: Espai del Peix
Preu: 29 € - Places limitades
Entrades: https://tickets.museudelapesca.org
Organitza: Museu de la Pesca - Espai del Peix
BARRAQUES DE PALAMÓS
Gamba Rock, AUXILI i Dj. K-Zu
Hora: 23 h
Lloc: platja Gran – zona barraques
Organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós i Comissió de Barraques
Diumenge 21 de juny
30a TROBADA GEGANTERA DE PALAMÓS
Amb les colles de BANYOLES, ARTÈS, RIUDARENES i la COLLA GEGANTERA DE PALAMÓS
10 h Plantada de gegants al parc del Convent dels Agustins
11 h Cercavila pel barri vell
12 h Fi de festa al passeig del Mar
Organitza: AC Colla Gegantera i Grallers de Palamós
FIRA DE BARRAQUES I SOUND SYSTEM
Hora: 18 h
Lloc: Zona Barraques
Organitza: Ateneu de Sant Joan i Palamós en col·laboració amb totes les associacions de barraques
CANTADA D’HAVANERES
XXVII edició de LA PRIMERA NIT D’ESTIU AMB EL GRUP PORT-BO
Hora: 22 h
Preu: Gratuït. Aforament limitat
Lloc: Moll pesquer
Organitza: Museu de la Pesca amb la col·laboració de l’Associació Front Al Mar i l’Associació d’Amics del Museu de la Pesca
Dilluns 22 de juny
CONCERT
A càrrec de FUSIONS GRUP VOCAL
Hora: 20 h
Lloc: Arbreda Municipal
Organitza: Fusions Grup Vocal
Dimarts 23 de juny
PLANTADA DE GEGANTS PERE EL GRAN I CONSTANÇA DE SICÍLIA i CERCAVILA
A càrrec de la COLLA GEGANTERA I ELS GRALLERS DE PALAMÓS
Hora: 19.30 h
Itinerari: de la plaça dels Arbres al parc del Convent dels Agustins
Organitza: AC Colla Gegantera i Grallers de Palamós en conveni amb l’Ajuntament de Palamós
ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ I LECTURA DEL MISSATGE DE LA FLAMA DEL CANIGÓ
A càrrec d’ÒMNIUM CULTURAL
PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec de representants de l’Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització Central del Baix Empordà, amb seu a Palamós, que enguany commemora el seu 25è aniversari
Hora: 20 h
Lloc: Parc del Convent dels Agustins
Organitza: Ajuntament de Palamós
Col·labora: Associació Atlètica Palamós, Òmnium Cultural – Baix Empordà, Coral El Progrés i AC Colla Gegantera i Grallers de Palamós
FOGUERA I SOPAR POPULAR
Hi haurà servei de bar a càrrec de l’Associació de Veïns de Sant Joan
Hora: 21 h
Lloc: plaça de Mossèn Gumersind
Organitza: Associació de Veïns de Sant Joan
NOTA: Cadascú es porta el seu sopar i l’Ajuntament posa a disposició taules i cadires per a 300 persones.
BALL DE REVETLLA
A càrrec del grup ORGUE DE GATS
Hora: 23 h
Lloc: plaça de Mossèn Gumersind
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós
BARRAQUES DE PALAMÓS
Azogue, THE COVERS BAND i Dj. Xavi FDZ.
Hora: 23 h
Lloc: platja Gran – zona barraques
Organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós i Comissió de Barraques
Dimecres 24 de juny
PORTES OBERTES A L’EXPOSICIÓ PERMANENT DEL MUSEU DE LA PESCA EN MOTIU DE LA FESTA MAJOR DE PALAMÓS
Hora: de 10.30 a 14 h i de 16 a 19 h
Lloc: Museu de la Pesca
Preu: Gratuït
Organitza: Museu de la Pesca
MISSA SOLEMNE CANTADA
Amb la col·laboració de la CORAL EL PROGRÉS, entitat cultural degana a Palamós i Creu Sant Jordi 2023
Hora: 12 h
Lloc: Parròquia de Santa Maria de Palamós
Organitza: Parròquia de Santa Maria de Palamós i Coral el Progrés
ESPECTACLE FAMILIAR DE CARRER
The incredible box a càrrec de la cia. LA TAL
Hora: 19 h
Lloc: passeig del Mar – estàtua dels Pescadors
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós. Amb el Suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona
CONCERT DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’ORQUESTRA SELVATANA
Hora: 19.30 h
Lloc: Arbreda Municipal
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós
KARAOKE A LA FRESCA CANTAT
amb la pianista LAURA ANDRÉS I LA DES-BANDA-DA
Hora: 22.30 h
Lloc: passeig del Mar – escenari fix
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós
BALL DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’ORQUESTRA SELVATANA
Hora: 23 h
Lloc: Arbreda Municipal
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós
BARRAQUES DE PALAMÓS
Gamba Rock, PELUKASS i Dj. Lex-O & Kas3t
Hora: 23 h
Lloc: platja Gran – zona barraques
Organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós i Comissió de Barraques
Dijous 25 de juny
VISITA GUIADA AL MUSEU DE LA PESCA I A LES BARQUES DEL PEIX
En motiu del Dia Internacional de la Gent de Mar
Hora: 12 h
Lloc: Museu de la Pesca
Preu: Gratuït - Places limitades
https://tickets.museudelapesca.org
Organitza: Museu de la Pesca
ESPECTACLE FAMILIAR ITINERANT
A LA FRESCA a càrrec de la Cia. Anna Confetti
Hora: 19 h
Lloc: de plaça Sant Pere al passeig del Mar
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós. Amb el Suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona
TEATRE AMATEUR
EN PAU TAMBÉ VOL VIURE EN PAU a càrrec del GRUP DE TEATRE DE L’ASSOCIACIÓ GENT GRAN “L’EMBOLIC”
Hora: 19 h
Durada: 100 minuts
Lloc: Teatre La Gorga
Preu: Taquilla inversa (entrades www.lagorga.cat)
Organitza: Associació Gent Gran de Palamós
BALLADA DE SARDANES
Amb la COBLA BAIX EMPORDÀ
Hora: 20 h
Lloc: Passeig del Mar
Organitza: Agrupació Sardanista Costa Brava en conveni amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós
BERENAR MUSICAL FESTA BLANCA
Hora: 20.30 h
Lloc: Arbreda Municipal
Preu i més informació al local associació de Galeries Carme baixos
Organitza: Associació Municipal i Social Club de Fans dels 60s70s80s
ESPECTACLE ITINERANT DE LLUM I MÚSICA
EL CAVALL DE TROIA AMB DJ. ÀLEX BRULL
Hora: 22.30 h a 1 h
Lloc: passeig del Mar
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós
Divendres 26 de juny
VISITA GUIADA: ELS IBERS I EL MAR
Hora: 18 h
Preu: Activitat gratuïta - Places limitades
https://tickets.museudelapesca.org
Lloc: Poblat Iber de Castell (Palamós)
Organitza: MAC-Ullastret
TEATRE AMATEUR
EN PAU TAMBÉ VOL VIURE EN PAU a càrrec del GRUP DE TEATRE DE L’ASSOCIACIÓ GENT GRAN “L’EMBOLIC”
Hora: 19 h
Durada: 100 minuts
Lloc: Teatre La Gorga
Preu: Taquilla inversa (entrades www.lagorga.cat)
Organitza: Associació Gent Gran de Palamós
BALLADA DE SARDANES
Amb la COBLA MEDITERRÀNIA
Hora: 20 h
Lloc: Passeig del Mar
Organitza: Agrupació Sardanista Costa Brava en conveni amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós
CONCERT FAMILIAR
ROCK PER XICS
Hora: 20 h
Lloc: Estenedor de xarxes
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós
FOCS ARTIFICIALS DE CLOENDA DE FESTA MAJOR
A càrrec de PIROTÈCNICA IGUAL
Hora: 23.30 h
Lloc: platja Gran
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós
Dissabte 27 de juny
BASTINT PONTS AMB L’ART
Performance artística dirigida per Marleen Van Duyse amb participació del públic i animació musical de Juan Carlos Dj
Hora: 17.30 h
Lloc: Monalisi
Preu: 5 € (Pagament a l’entrada)
Organitza: Monalisi
CONCERT DE FESTA MAJOR DE PALAMÓS GOSPEL CHOIR
Hora: 19 h
Lloc: Teatre La Gorga
Preu: Gratuït (entrades www.lagorga.cat)
- «Els meus pares no entenien tanta afició, em van dur al psicòleg i tot»
- Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
- Condueix temeràriament i fuig de la policia causant destrosses en un aparcament de Girona
- Detingut un jove a Caldes per estafar com a mínim 3.000 euros amb falses entrades per a un concert de Bad Bunny
- La nova passera sobre el riu Ter entre Bescanó i Sant Gregori entra en la recta final
- El Girona fixa el preu de sortida dels jugadors aquest estiu
- Troben viva la submarinista desapareguda al cap de Creus després de més de set hores de recerca
- Necrològiques del 10 de juny de 2026