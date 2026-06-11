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Programació de la Festa Major de Palamós 2026

Atraccions, sardanes, concerts, activitats familiars, correbars o els tradicionals focs artificials, són tan sols alguns dels actes de la Festa Major de Palamós 2026

Aquests són els grups que actuaran a les Barraques de la Festa Major de Palamós

Imatge d'arxiu de les atraccions de les fires de Palamós.

Imatge d'arxiu de les atraccions de les fires de Palamós. / DdG

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Redacció

Redacció

Palamós

Del 19 al 28 de juny

ATRACCIONS DE FIRES

Horari: a partir de les 17 h

Lloc: Pla de Sant Joan (costat estació d’autobusos)

NOTA: FIRA INCLUSIVA el dijous 25 juny de 17 h a 21 h

(Gratuït per a discapacitats i persones amb sensibilitat auditiva. Les entitats interessades es poden posar en contacte amb l’Associació de Firaires)

Dimecres 10 de juny

XERRADA I TAST - BIBLIOTEQUES AMB DO

BRINDIS AMB MEMÒRIA: EL VI DE L’ANTIGUITAT

A càrrec de Kuanum, amb maridatge de Clara Antúnez, sommelier de La Gastronòmica, i interpretació de llengua de signes de Marta Vericat, Sigtus

Hora: 19 h

Lloc: Biblioteca Lluís Barceló i Bou

Preu: 5 € - Places limitades

Observacions: Cal inscripció prèvia al 972600708 o biblioteca@palamos.cat

Organitza: Biblioteca Lluís Barceló i Bou i Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya

Dissabte 13 de juny

CONTACONTES DRAG QUEEN I ANIMACIÓ PER A TOTS ELS PÚBLICS

Hora: d’11 a 14 h

Lloc: passeig del Mar

Organitza: Ateneu de Sant Joan i Palamós, i Agrupament Escolta i Guia palamosí

PALAMÓS ORGULLÓS

17 h Visita dels Reis Carnestoltes als comerciants del poble amb animació

19 h Desfilada de Palamós Orgullós

20:15 h Pregó a càrrec de la Regidora d’Igualtat, Sra. Yolanda Aguilar al passeig del Mar

20:30 h Drag Show de Llámame M, DJ’s com Noe Gy, SAN-T i molt més

De 19 a 01 h, servei de barra amb beguda i menjar

Organitza: La Liada i Quin Perill

Diumenge 14 de juny

47a MARXA MAR I MUNTANYA

Hora: 8 h

Lloc de sortida: Passeig del Mar de Palamós (zona sortidor)

Preu: online 12 € - presencial el mateix dia 14 €

www.inscripcions.cat/marxamm2026

(fins esgotar aforament)

Organitza: Associació Atlètica Palamós

VISITA GUIADA AL POBLAT IBER DE CASTELL

Visita per explicar les darreres intervencions, en el marc de Jornades Europees d’Arqueologia.

Hora: 18 h

Preu: gratuït - Places limitades

(https://tickets.museudelapesca.org)

Organitza: MAC- Ullastret

Dilluns 15 de juny

LLEGIR EL TEATRE

EL NOM de Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patellière

Hora: 19 h

Lloc: Biblioteca Lluís Barceló i Bou

Preu: Gratuït

Organitza: Biblioteca Lluís Barceló i Bou, col·laboració amb el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i el Teatre Nacional de Catalunya

Dimecres 17 de juny

ART&VI

amb l’artista Rosa Aguiló i la D.O. Empordà

Hora: 17 a 19 h

Lloc: Espai del Peix

Preu: 20 € - Places limitades

(https://tickets.museudelapesca.org)

Organitza: Museu de la Pesca

EXHIBICIÓ FINAL DE CURS ESCOLETA I MÀSTERS I PORTES OBERTES

Hora: 17.30 a 20 h

Lloc: Nau dels 50 m.

A les 18.30 h es podrà patinar gratuïtament. Cal inscripció prèvia a patinatgeclubpalamós@gmail.com

Organitza: Patinatge Club Palamós

Dijous 18 de juny

CONTES MUSICATS

LA LLEGENDA JAPONESA DELS KOI I TALLER D’ESTAMPACIÓ SOBRE PEIXOS DE ROBA a càrrec de la Companyia la Sal d’Olot

Hora: 17.15 h

Lloc: Biblioteca Lluís Barceló i Bou

Preu: Gratuït

Observacions: A partir de 4 anys. Les places són limitades. Cal inscripció prèvia al 972600708 o biblioteca@palamos.cat

Organitza: Biblioteca Lluís Barceló i Bou, amb el suport de la Diputació de Girona

Divendres 19 de juny

CORREBARS DE LES FOLLONERES AMB TXARANGA I DJ FINAL DE FESTA

Hora: 17h

Lloc: Plaça Catalunya

Preu: 15 €

Entrades anticipades:

https://entradium.com/events/correbars-2026

Organitza: Les Folloneres amb la col·laboració de l’Ateneu de Palamós

Col·laboren: Bar La Parrilla, Barjaula, La Gatzoneta, Marmurena, Ca l’Agustí i Ragnarok.

BARRAQUES DE PALAMÓS

Gamba Rock, DE ACERO i Dj. Ivanote

Hora: 23 h

Lloc: platja Gran – zona barraques

Organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós i Comissió de Barraques

Dissabte 20 de juny

TORNEIG CLUB DE GOLF I P&P PALAMÓS

Hora: 9 h

Lloc: Pitch & Putt Mas Tapiolas

Organitza: Club de Golf i P&P Palamós

LA REMULLADA DELS SHOWBOYS

Hora: 12 h

Lloc de sortida: Convent dels Agustins

Organitza: Associació Cultural Showboys

BAIXADA DE CARRETONS

Hora: 11 h a 20 h

Lloc: Pl. Pere El Gran fins carrer Hospital

Inscripció: https://forms.gle/WhMeKCHwNB5fv8oB9

DINAR POPULAR I VERMUT A L’ARBREDA

Preu: 13 € https://entradium.com/events/baixada-de-carretons-palamos

Organitza: Ateneu de Sant Joan i Palamós, en col·laboració amb l’Associació Les Puces

VISITA GUIADA

LA MÚSICA DE SANT JOAN, DE L’ ALTAR AL SARAU

Hora: 17 h (Durada 70’ aprox.)

Lloc: Església de Santa Maria

Preu: Gratuït. Activitat amb places limitades, cal inscripció prèvia per Instagram, Facebook, correu electrònic o Whatsapp 629 815 953, indicant nom i cognoms i telèfon de contacte.

Activitat no adaptada per a persones amb mobilitat reduïda

Organitza: Associació Clau de Volta

SHOW-COOKING EVOLUCIÓ DE LA CUINA MARINERA

Especial Festa Major amb peix de la Confraria de Pescadors de Palamós i degustació dels plats acompanyats de vins de la DO Empordà

Hora: 20 h a 22 h

Lloc: Espai del Peix

Preu: 29 € - Places limitades

Entrades: https://tickets.museudelapesca.org

Organitza: Museu de la Pesca - Espai del Peix

BARRAQUES DE PALAMÓS

Gamba Rock, AUXILI i Dj. K-Zu

Hora: 23 h

Lloc: platja Gran – zona barraques

Organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós i Comissió de Barraques

Diumenge 21 de juny

30a TROBADA GEGANTERA DE PALAMÓS

Amb les colles de BANYOLES, ARTÈS, RIUDARENES i la COLLA GEGANTERA DE PALAMÓS

10 h Plantada de gegants al parc del Convent dels Agustins

11 h Cercavila pel barri vell

12 h Fi de festa al passeig del Mar

Organitza: AC Colla Gegantera i Grallers de Palamós

FIRA DE BARRAQUES I SOUND SYSTEM

Hora: 18 h

Lloc: Zona Barraques

Organitza: Ateneu de Sant Joan i Palamós en col·laboració amb totes les associacions de barraques

CANTADA D’HAVANERES

XXVII edició de LA PRIMERA NIT D’ESTIU AMB EL GRUP PORT-BO

Hora: 22 h

Preu: Gratuït. Aforament limitat

Lloc: Moll pesquer

Organitza: Museu de la Pesca amb la col·laboració de l’Associació Front Al Mar i l’Associació d’Amics del Museu de la Pesca

Dilluns 22 de juny

CONCERT

A càrrec de FUSIONS GRUP VOCAL

Hora: 20 h

Lloc: Arbreda Municipal

Organitza: Fusions Grup Vocal

Dimarts 23 de juny

PLANTADA DE GEGANTS PERE EL GRAN I CONSTANÇA DE SICÍLIA i CERCAVILA

A càrrec de la COLLA GEGANTERA I ELS GRALLERS DE PALAMÓS

Hora: 19.30 h

Itinerari: de la plaça dels Arbres al parc del Convent dels Agustins

Organitza: AC Colla Gegantera i Grallers de Palamós en conveni amb l’Ajuntament de Palamós

ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ I LECTURA DEL MISSATGE DE LA FLAMA DEL CANIGÓ

A càrrec d’ÒMNIUM CULTURAL

PREGÓ DE FESTA MAJOR

A càrrec de representants de l’Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització Central del Baix Empordà, amb seu a Palamós, que enguany commemora el seu 25è aniversari

Hora: 20 h

Lloc: Parc del Convent dels Agustins

Organitza: Ajuntament de Palamós

Col·labora: Associació Atlètica Palamós, Òmnium Cultural – Baix Empordà, Coral El Progrés i AC Colla Gegantera i Grallers de Palamós

FOGUERA I SOPAR POPULAR

Hi haurà servei de bar a càrrec de l’Associació de Veïns de Sant Joan

Hora: 21 h

Lloc: plaça de Mossèn Gumersind

Organitza: Associació de Veïns de Sant Joan

NOTA: Cadascú es porta el seu sopar i l’Ajuntament posa a disposició taules i cadires per a 300 persones.

BALL DE REVETLLA

A càrrec del grup ORGUE DE GATS

Hora: 23 h

Lloc: plaça de Mossèn Gumersind

Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós

BARRAQUES DE PALAMÓS

Azogue, THE COVERS BAND i Dj. Xavi FDZ.

Hora: 23 h

Lloc: platja Gran – zona barraques

Organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós i Comissió de Barraques

Dimecres 24 de juny

PORTES OBERTES A L’EXPOSICIÓ PERMANENT DEL MUSEU DE LA PESCA EN MOTIU DE LA FESTA MAJOR DE PALAMÓS

Hora: de 10.30 a 14 h i de 16 a 19 h

Lloc: Museu de la Pesca

Preu: Gratuït

Organitza: Museu de la Pesca

MISSA SOLEMNE CANTADA

Amb la col·laboració de la CORAL EL PROGRÉS, entitat cultural degana a Palamós i Creu Sant Jordi 2023

Hora: 12 h

Lloc: Parròquia de Santa Maria de Palamós

Organitza: Parròquia de Santa Maria de Palamós i Coral el Progrés

ESPECTACLE FAMILIAR DE CARRER

The incredible box a càrrec de la cia. LA TAL

Hora: 19 h

Lloc: passeig del Mar – estàtua dels Pescadors

Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós. Amb el Suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona

CONCERT DE FESTA MAJOR

A càrrec de l’ORQUESTRA SELVATANA

Hora: 19.30 h

Lloc: Arbreda Municipal

Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós

KARAOKE A LA FRESCA CANTAT

amb la pianista LAURA ANDRÉS I LA DES-BANDA-DA

Hora: 22.30 h

Lloc: passeig del Mar – escenari fix

Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós

BALL DE FESTA MAJOR

A càrrec de l’ORQUESTRA SELVATANA

Hora: 23 h

Lloc: Arbreda Municipal

Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós

Actuació de Pelukass a les Barraques de Palamós, l'any 2022.

Actuació de Pelukass a les Barraques de Palamós, l'any 2022. / Punt Jove de Palamós / Ajuntament de Palamós

BARRAQUES DE PALAMÓS

Gamba Rock, PELUKASS i Dj. Lex-O & Kas3t

Hora: 23 h

Lloc: platja Gran – zona barraques

Organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós i Comissió de Barraques

Dijous 25 de juny

VISITA GUIADA AL MUSEU DE LA PESCA I A LES BARQUES DEL PEIX

En motiu del Dia Internacional de la Gent de Mar

Hora: 12 h

Lloc: Museu de la Pesca

Preu: Gratuït - Places limitades

https://tickets.museudelapesca.org

Organitza: Museu de la Pesca

ESPECTACLE FAMILIAR ITINERANT

A LA FRESCA a càrrec de la Cia. Anna Confetti

Hora: 19 h

Lloc: de plaça Sant Pere al passeig del Mar

Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós. Amb el Suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona

TEATRE AMATEUR

EN PAU TAMBÉ VOL VIURE EN PAU a càrrec del GRUP DE TEATRE DE L’ASSOCIACIÓ GENT GRAN “L’EMBOLIC”

Hora: 19 h

Durada: 100 minuts

Lloc: Teatre La Gorga

Preu: Taquilla inversa (entrades www.lagorga.cat)

Organitza: Associació Gent Gran de Palamós

BALLADA DE SARDANES

Amb la COBLA BAIX EMPORDÀ

Hora: 20 h

Lloc: Passeig del Mar

Organitza: Agrupació Sardanista Costa Brava en conveni amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós

BERENAR MUSICAL FESTA BLANCA

Hora: 20.30 h

Lloc: Arbreda Municipal

Preu i més informació al local associació de Galeries Carme baixos

Organitza: Associació Municipal i Social Club de Fans dels 60s70s80s

ESPECTACLE ITINERANT DE LLUM I MÚSICA

EL CAVALL DE TROIA AMB DJ. ÀLEX BRULL

Hora: 22.30 h a 1 h

Lloc: passeig del Mar

Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós

Divendres 26 de juny

VISITA GUIADA: ELS IBERS I EL MAR

Hora: 18 h

Preu: Activitat gratuïta - Places limitades

https://tickets.museudelapesca.org

Lloc: Poblat Iber de Castell (Palamós)

Organitza: MAC-Ullastret

TEATRE AMATEUR

EN PAU TAMBÉ VOL VIURE EN PAU a càrrec del GRUP DE TEATRE DE L’ASSOCIACIÓ GENT GRAN “L’EMBOLIC”

Hora: 19 h

Durada: 100 minuts

Lloc: Teatre La Gorga

Preu: Taquilla inversa (entrades www.lagorga.cat)

Organitza: Associació Gent Gran de Palamós

BALLADA DE SARDANES

Amb la COBLA MEDITERRÀNIA

Hora: 20 h

Lloc: Passeig del Mar

Organitza: Agrupació Sardanista Costa Brava en conveni amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós

CONCERT FAMILIAR

ROCK PER XICS

Hora: 20 h

Lloc: Estenedor de xarxes

Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós

FOCS ARTIFICIALS DE CLOENDA DE FESTA MAJOR

A càrrec de PIROTÈCNICA IGUAL

Hora: 23.30 h

Lloc: platja Gran

Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós

Dissabte 27 de juny

BASTINT PONTS AMB L’ART

Performance artística dirigida per Marleen Van Duyse amb participació del públic i animació musical de Juan Carlos Dj

Hora: 17.30 h

Lloc: Monalisi

Preu: 5 € (Pagament a l’entrada)

Organitza: Monalisi

CONCERT DE FESTA MAJOR DE PALAMÓS GOSPEL CHOIR

Hora: 19 h

Lloc: Teatre La Gorga

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Preu: Gratuït (entrades www.lagorga.cat)

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