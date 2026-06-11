Sant Feliu de Guíxols programa més de 25 activitats familiars en l’onzena edició de la Fira del Conte
El centre es transformarà en un escenari obert amb parades, espectacles i experiències al voltant del món del conte.
Sant Feliu de Guíxols es prepara per viure un cap de setmana ple d’històries, imaginació i activitats culturals amb la celebració de la XI edició de la Fira del Conte “Explica’m”, que tindrà lloc del 12 al 14 de juny de 2026.
Amb més de 25 propostes dirigides a tots els públics, la ciutat convertirà els carrers del centre en un gran escenari dedicat al món del conte, amb parades de llibres, il·lustradors i artesania, així com espectacles i activitats pensades tant per a infants com per a joves i adults.
La fira arrencarà divendres a les 18 h amb l’espectacle inaugural itinerant La llebre i la tortuga, a càrrec de la companyia Teatre Nu, que recorrerà des de la plaça del Monestir fins al Passeig del Mar.
El gruix de la programació es concentrarà dissabte, amb la Fira del Conte activa durant tot el dia a la Rambla. Tallers, contacontes, jocs de taula, espectacles itinerants i activitats familiars ompliran diversos espais de la ciutat. Destaquen propostes com “Món de contes”, els tallers de pintacares, espectacles com La tempesta de l’oceà o Granotes al cel, aigua a la terra, i la tradicional Trobada Gegantera Ganxona.
A la tarda i nit de dissabte, la programació continuarà amb teatre, clown i sessions de contes per a adults, ampliant l’oferta cultural a totes les edats.
Diumenge, la fira posarà el punt final amb activitats com tallers amb la Colla Gegantera, contacontes, espais de joc i espectacles al Parc Central, mantenint l’esperit inclusiu i familiar de l’esdeveniment.
La Fira del Conte “Explica’m” es consolida així com una cita cultural destacada a la Costa Brava, apostant per la narració oral, la creativitat i la participació ciutadana en un ambient festiu i intergeneracional.
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