Comença a l'Hospital de Palamós el desplegament del nou model d'atenció a semicrítics que evita "trasllats innecessaris"
Els professionals tracten els pacients en connexió a temps real amb els intensivistes del Trueta-Santa Caterina
La regió sanitària de Girona ha començat el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític. L'Hospital de Palamós ha posat en marxa la nova Unitat de Cures Semicrítiques (UCS), amb vuit llits, des d'on els professionals del centre atenen els pacients amb el suport, i en connexió amb temps real, amb els intensivistes del Trueta-Santa Caterina. El gerent de la regió sanitària, Jaume Heredia, ha assenyalat que aquest nou model permet reduir els "trasllats innecessaris" de pacients que, a partir d'ara, podran estar ingressats i seguir el tractament a l'hospital comarcal, garantint una atenció "més propera". Després de Palamós, el desplegament continuarà passat l'estiu als hospitals de Figueres i Olot.
Un exemple: un home de 78 anys va a l'Hospital de Palamós per una possible infecció d'orina. És un pacient diabètic, que té una pròtesi de maluc i les analítiques confirmen el diagnòstic i detecta que ja té repercussió a la sang. Als metges també els preocupa que té la tensió baixa, i li han de subministrar medicament de manera continuada per preservar els ronyons. "El pacient necessita estar en un lloc en el puguem vigilar i tenir monitoritzat", ha explicat Heredia que assenyala que, en un cas com aquest, abans l'haurien hagut de traslladar al Trueta, però ara, amb la posada en marxa de la nova unitat a l'Hospital de Palamós, es podrà quedar més a prop de casa.
"Aquest pacient podrà acabar el seu procés aquí, amb molta més seguretat i evitant el que en un altre moment hauria estat un trasllat preventiu. I no només d'aquest pacient, també desplaçaments de tota la família", ha indicat el gerent.
La regió sanitària de Girona ha començat el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític amb la posada en marxa de la nova unitat de semicrítics a l'Hospital de Palamós. Funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i té vuit llits. El coordinador de la unitat, German Sierra, ha destacat que una de les virtuts del nou model és que la tecnologia permet estar en connexió en temps real amb els intensivistes de Trueta-Santa Caterina.
La plataforma tecnològica permet fer videotrucades entre els professionals i, a més, compartir els resultats de proves, visionar per exemple radiografies o analítiques i que els metges que estan a Girona puguin veure el pacient a través d'una càmera que hi ha instal·lada a l'habitació. Així, els professionals de Palamós fan el monitoratge i tractament del pacient amb el suport constant dels intensivistes. "La tecnologia ens permet escurçar distàncies i oferir el servei dels millors especialistes del territori sense un trasllat innecessari", ha afirmat Sierra
A més, la plataforma també incorpora la intel·ligència artificial que aixeca una acta de tot allò que els professionals han abordat durant la videotrucada i les pautes mèdiques i de tractament que han acordat. "Ens permet aterrar una mica més posar el pacient i les seves famílies al centre de l'atenció", ha afegit.
La nova unitat va entrar en servei a principis de mes. Des d'aleshores, han compartit onze casos amb els professionals del Trueta-Santa Caterina, tres amb crítics cardiològics i vuit de medicina intensiva. "D'aquests onze, zero han necessitat un trasllat urgent. Els hem mantingut en vigilància contínua i han arribat a bon port", ha concretat el coordinador.
El gerent de Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà (SSIBE), Xavier Pérez, també ha posat el focus en el fet que això pot fer més atractiu l'Hospital de Palamós per als professionals, i ajudar a retenir talent en un moment en el qual hi ha mancança de metges i infermers.
Arribar a 44 llits de semicrítics
Després de Palamós, la previsió és continuar amb la posada en marxa de les unitats de semicrítics de l'Hospital de Figueres (amb vuit llits) i de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa (amb quatre llits) passat l'estiu.
Més endavant, i coincidint amb la reforma i ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, crearan una unitat amb dotze llits i també hi ha prevista l'ampliació amb de dotze llits més al nou edifici que s'està construint al Trueta. L'ampliació connectarà amb l'UCI actual i s'adequarà al llarg del 2027.
Heredia ha concretat que la previsió és que el desplegament estigui completat el 2028. Un cop enllestit, la regió sanitària passarà de disposar de 26 llits de medicina intensiva per a pacients crítics a 38, i de 12 de semicrítics generals a 44.
El gerent de la regió sanitària ha remarcat que, a banda de poder rebre atenció més a prop de casa, el nou model també permetrà descongestionar l'UCI i evitar trasllats a altres unitats de fora de les comarques gironines.
- Troben bolcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut a Roses
- Aquest és el nou anunci d'Estrella Damm amb presència de diversos espais de la Costa Brava
- «Els meus pares no entenien tanta afició, em van dur al psicòleg i tot»
- Troben viva la submarinista desapareguda al cap de Creus després de més de set hores de recerca
- L’interior es buida mentre el litoral es massifica: vuit de cada deu municipis gironins són escassament poblats
- Condueix temeràriament i fuig de la policia causant destrosses en un aparcament de Girona
- Busquen un adolescent de 16 anys desaparegut al mar davant la costa de Roses
- Aliança Catalana obre seu a Girona i presenta Marc Villafañe com a alcaldable