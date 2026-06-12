Nova edició del Palamós Orgullós amb una desfilada i actuacions musicals
L’acte combinarà reivindicació, música i espectacles per visibilitzar la diversitat i defensar els drets del col·lectiu LGTBIQ+
Palamós celebrarà aquest dissabte 13 de juny la tercera edició de Palamós Orgullós, una jornada festiva i reivindicativa dedicada a la visibilització i defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+.
La iniciativa està impulsada per les colles La Liada i Quin Perill, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós i l’Ateneu de Palamós i Sant Joan. L’activitat vol reivindicar la diversitat, el respecte i la llibertat, i fer visible el rebuig a qualsevol forma de discriminació per motius d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
La programació començarà a les 19 h amb una concentració a la Planassa. Des d’aquest punt sortirà una desfilada oberta a la ciutadania, que recorrerà el municipi fins al Passeig del Mar, on es concentraran els actes principals de la jornada.
A les 20 h, la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Palamós, Yolanda Aguilar, farà la lectura del manifest i del pregó institucional. Tot seguit, l’activitat continuarà amb l’espectacle de Llámame M, que presentarà un drag show amb humor i reivindicació.
La celebració seguirà amb les sessions musicals de Lia Nova, Noe Gy i Santi DT, artistes vinculats a l’escena Pride. Durant la jornada també hi haurà servei de bar amb begudes i menjar per a les persones assistents.
Des de l’organització es fa una crida a la participació ciutadana en una jornada que vol combinar festa i reivindicació. “Volem omplir els carrers de colors, respecte i llibertat, però també continuar aixecant la veu davant qualsevol discriminació. Perquè estimar mai no hauria de ser motiu de desigualtat. L’amor és amor.”
Amb aquesta tercera edició, Palamós Orgullós manté la seva presència en el calendari del municipi com una jornada per celebrar la diversitat i recordar que la igualtat de drets continua sent una responsabilitat compartida.
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